文雅畜牧場雞蛋與羽毛檢體再驗出芬普尼 彰縣府：重罰12萬元罰鍰
衛福部食品藥物管理署在11月9日晚間，緊急發布重大食安事件，表示在執行「2025年禽畜水產品藥物殘留監測計畫」時，由彰化縣府衛生局於市售雞蛋抽驗中，發現文雅畜牧場出品的雞蛋檢出禁用於經濟動物的農藥芬普尼。農業部今（12）日表示，於10日全面移動管制並啟動逐批採檢程序，昨（11）日再驗出雞蛋、蛋雞羽毛樣品含有芬普尼及其代謝物不合格，該案場飼主涉違反《動物用藥品管理法》，農業部已建議彰化縣府依該法加重裁罰，全案將移由檢調單位深入偵辦以釐清污染來源與責任。彰化縣府今（12）日則表示，已加重裁罰文雅畜牧場新台幣12萬元之罰鍰。
彰化縣府動物防疫所表示，有關該縣芬普尼檢出陽性列管蛋雞場（文雅畜牧場），依據衛福部食藥署11月10日指示因畜牧場汙染源未釐清所有疑慮，為保障國人食用安全，應該停止該場雞蛋產品出貨，並應逐批（日）檢驗該場雞蛋。
為調查汙染源的肇因，動防所與農業處畜產科於10日再次前往採集場內雞蛋共9件45顆（包含11/7至11/10逐日生產之雞蛋共4件及畜舍內第1、2、4、5、6列雞籠雞蛋共5件）、雞隻飲水2瓶、飼料2件、土壤檢體1件及羽毛檢體1件送中央畜產會檢驗。11月11日再次赴該場採集雞隻內臟（肝、腎）、肌肉、脂肪及蛋品樣品，送中央畜產會檢驗11月10日所送檢體結果於11日晚間完成，結果顯示1件雞蛋檢體檢出芬普尼代謝物0.03ppm，羽毛檢體檢出芬普尼0.27ppm及其代謝物0.13ppm，其餘檢體均為零檢出。
彰化縣府於11月11日傍晚接獲檢驗結果後，立即採取下列緊急管制措施，以確保該縣禽品食用安全：
一、該蛋雞場持續進行移動管制，並開立禁止移動管制通知書，禁止該場蛋品及雞隻移出場外，管制期間每日派員清點雞蛋數量並持續封存。
二、該蛋場持續出現芬普尼汙染，縣動防所將依違反動物用藥品管理法加重裁罰新臺幣12萬元之罰鍰。
三、案例場管制期間，縣動防所將持續採樣檢測雞隻與蛋品，直至檢驗結果確認安全，通報中央，並依中央指示始得解除移動管制。
四，彰化縣府持續與中央衛生及農政單位密切聯繫，遵循各項指引，落實後續監管及防範措施。
彰化縣府再次提醒，芬普尼禁止使用於蛋雞，若違反規定，依《動物用藥品管理法》第40條之1第1項，將處新台幣6萬至30萬元罰鍰。業者應嚴格遵守動物用藥規範，勿使用來路不明之動物用藥，以確保禽蛋品質與民眾食用安全。
