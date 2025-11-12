文雅畜牧場雞蛋、羽毛再驗出芬普尼 將重罰送檢調偵辦

衛福部食藥署執行「禽畜水產品藥物殘留監測計畫」，近日彰化縣衛生局於市售雞蛋抽驗中檢出芬普尼殘留。農業部今天(12日)表示，案例場文雅畜牧場於10日全面移動管制並啟動逐批採檢程序，11日再驗出雞蛋、蛋雞羽毛樣品含有芬普尼及其代謝物不合格，飼主涉違反「動物用藥品管理法」，農業部已建議彰化縣政府依該法加重裁罰，全案將移由檢調單位偵辦，以釐清污染來源與責任。

彰化縣政府於10日至案例場採檢雞蛋9件、蛋雞羽毛1件、飲用水水質2件、飼料2件及周圍農田土壤1件，共計15件樣品送由中央畜產會檢驗，檢測結果其中1件雞蛋檢出芬普尼代謝物0.03 ppm、蛋雞羽毛含芬普尼0.27 ppm及其代謝物0.13 ppm，其餘檢體則未檢出。農業部表示，本案飼主涉嫌違反動物用藥品管理法相關規定，除將由彰化縣政府加重裁罰外，全案已移送檢調釐清詳細污染原因。

另外，彰化縣政府於11日再次至該場採集雞隻內臟，包括肝、腎、肌肉、脂肪及蛋品樣品，農業部將持續追蹤檢驗結果。農業部強調，2017年9月6日已公告禁止使用芬普尼水懸劑於經濟動物，違者可依動物用藥品管理法裁處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，如造成危害人體健康，則可處7年以下有期徒刑。

農業部強調，此事件為首例藉雞蛋溯源編碼追蹤到問題蛋品，未來將持續強化雞蛋噴印溯源管理，嚴格把關禽蛋食品安全。另外，食藥署也強調，文雅畜牧場不符規定的蛋品一顆都不能出場，食藥署也會持續執行後市場蛋品監測，堅守食安優先，維護國人健康。