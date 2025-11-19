文雅畜牧場雞隻「暫不全場撲殺」 鎖定15家高風險蛋雞場檢驗

彰化縣文雅畜牧場雞蛋被檢出含有農藥芬普尼殘留超標，彰化縣政府已獲檢方同意將約25萬顆問題雞蛋進行銷毀。為因應此事件，縣府宣布啟動「芬普尼全面採樣監測」專案，將針對全縣933場蛋雞場進行檢測，並優先檢驗15家高風險蛋雞場。目前文雅畜牧場雞隻持續處於管制監控狀態，縣府表示暫無全場撲殺計畫。

彰化縣政府已獲檢方同意將約25萬顆問題雞蛋進行銷毀。（圖／彰化縣政府）

彰化縣政府表示，自11月中旬起至12月底止，將執行全縣蛋雞場「芬普尼全面採樣監測」專案，依科學數據與風險評估原則進行檢測，確保生產端安全無虞。縣府將從明天開始，優先針對轄內產量較大或曾被檢出藥物殘留的高風險蛋雞場進行採檢，檢測項目包括雞蛋、水源、雞隻羽毛及飼料等，全面掌握可能的汙染來源。

縣府農業處進一步說明，一旦檢出不符規定情形，將立即啟動移動管制措施，追查可能汙染來源並督導場方改善，防止不合格蛋品流入市面。全面篩檢完成後，縣府也將持續進行定期抽檢，確保雞蛋產品符合食品安全標準。

目前文雅畜牧場全場雞隻持續處於管制監控中，暫無全場撲殺的計畫。 （示意圖／Pixabay）

針對學者提出文雅畜牧場應全場撲殺4萬多隻雞的建議，彰化縣政府農業處表示，芬普尼在雞隻體內的代謝時間約有8到14天的半衰期，但具體時間會因雞隻個體狀況而有不同，大約需要2到3週才能完全代謝掉藥物。目前文雅畜牧場全場雞隻持續處於管制監控中，暫無全場撲殺的計畫。

值得關注的是，彰化文雅畜牧場在移動管制期間，仍有雞蛋流入台中龍忠蛋行，並被檢驗出芬普尼殘留超標。彰化縣長王惠美因此要求全縣蛋雞場啟動全面監測專案，並優先針對15場高風險蛋雞場執行檢驗，確保民眾食用安全。

