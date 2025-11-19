「文雅畜牧場」4.9萬隻蛋雞仍含芬普尼⋯恐難逃死？動防所持續管控中

記者林意筑／彰化報導

25萬毒雞蛋昨日運往銷毀。(圖／翻攝畫面)

彰化「文雅畜牧場」因雞蛋被驗出含有違法殺蟲劑「芬普尼」，事件延燒至今已15日，有超過15萬顆問題雞蛋被緊急封存銷毀。據悉，目前「文雅畜牧場」內尚有4.9萬多隻雞體內仍有殘留「芬普尼」，這些雞隻恐將全面撲殺，對此動防所強調，雞隻代謝藥物約需14天至21天，目前仍持續管制監控中。

25萬毒雞蛋昨日被銷毀。(圖／翻攝畫面)

本月4日，彰化「文雅畜牧場」的雞蛋在抽檢中被驗出含有「芬普尼」代謝物，對此彰化縣府緊急安排同月5日、10日及11日前往採檢，結果雞蛋與蛋雞羽毛中依然驗出有「芬普尼」殘留物，顯示污染問題持續存在，並將封存15萬餘顆蛋銷毀。由於牧場陳姓業者違反《動物用藥品管理法》，檢調單位介入偵辦，經追查發現，「芬普尼」可能來自環境不當用藥，目前依違反食安法及詐欺等罪嫌，諭知40萬交保。

至於牧場內的雞隻是否將面臨全面撲殺命運？對此彰化縣動物防疫所長董孟治表示，芬普尼在雞隻體內的代謝半衰期約為8至14天，但受到個體差異影響，要完全代謝掉藥物，大約需要2至3週時間，「現階段全場雞隻都已實施移動管制，我們會持續採樣監測藥物殘留值的變化，作為後續處理的依據」，是否要進行全場撲殺，將取決於藥物的殘留濃度與代謝狀況，相關單位正在密切觀察中。

