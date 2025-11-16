文雅畜牧場4萬顆問題蛋又流出！衛福部：擴大後市場抽驗

台中市食安處日前派員前往梧棲區龍忠蛋行稽查，檢驗結果14日出爐，芬普尼代謝物含量超標。（台中市衛生局提供／温予菱台中傳真）

彰化縣文雅畜牧場問題蛋，又有4萬顆流入市面，衛福部食藥署昨公布，台中龍忠蛋行販售籃蛋遭檢出0.05ppm芬普尼，疑為該畜牧場仍在移動管制期間非法流出，目前全案移請檢調偵辦中。衛福部長石崇良今日表示，本周起將擴大後市場抽驗，避免類似事件再發生。

台中市衛生局食安處昨通報食藥署，10日稽查時，發現龍忠蛋行9日曾向文雅畜牧場進貨200籃（每籃200顆）雞蛋，經抽驗確定芬普尼超標。該蛋行現場庫存38籃，其餘162籃、超過3萬顆已售出。

彰化縣動物防疫所5日要求移動管制，在7日以未檢出為由，8日解除移動管制，但經查該批雞蛋為6日（畜牧場移動管制期間）生產。龍忠蛋行林姓老闆指出，畜牧場8日來電稱檢驗合格，因此隔天去載蛋、10日開始販售。

彰化縣府衛生局長葉彥伯認為，7日已通知台中市衛生局，台中市蛋行10月3日以後從文雅畜牧場進貨的所有蛋品，都要預防性下架，因此7日後，台中蛋行不應再出現文雅畜牧場的蛋上架。

衛福部長石崇良表示，畜牧場部分，由農業部主責進行調查，等釐清事實後才能給清楚交代。針對中央、地方已宣布來自文雅畜牧場雞蛋全面「預防性下架」，龍忠蛋行卻仍上架來自該畜牧場雞蛋，是否有違規問題？石崇良說，將請台中市衛生局查明，為何會有此情況並釐清責任。

石崇良說，目前還在檢調介入情形下，畜牧場仍屬移動管制，後市場端則禁止上架，抽查部分也持續進行。年度例行性的後市場查驗，仍按照既定進度繼續查，不過發現台中這起案例後，衛福部將加強抽驗，確保市場上不再有類似情形發生。

石崇良說，衛福部秉持「查到哪、驗到哪、公布到哪」，既然有發生這樣的情形，預計本周開始擴大抽驗，持續到年底，原本後市場查驗就是到年底，會隨著案情發展，調整查驗件數跟步調。

