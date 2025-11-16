文雅畜牧場4萬顆雞蛋流入台中 民眾想退貨撲空

彰化縣 / 綜合報導

彰化畜牧場的洗選雞蛋，被驗出農藥芬普尼超標，另外一批、4萬多顆的雞蛋，沒有驗出芬普尼，雖然已經解除移動管制，但還不能賣，畜牧場卻出貨到台中的蛋行，引發各界質疑，業者拉下鐵捲門， 週 末假日沒有營業，民眾想要退貨，卻撲了個空，有網友惡搞，把蛋行的地標，加上「賣毒蛋」的標籤，4名想要選縣長的綠營參選人，也砲轟縣府管理上有疏失，應該要查明來源、追究責任，這些雞蛋為什麼會外流，縣長王惠美面對記者的追問，面露微笑，沒有回應。

鐵捲門拉下來，大門深鎖，台中梧棲這家蛋行， 週 末假日沒有營業，日前彰化埤頭鄉文雅畜牧場的雞蛋，被驗出農藥「芬普尼」超標，這家蛋行9日曾進貨，民眾要退貨卻撲了個空，網友惡搞把蛋行地標，加上「賣毒蛋」的標籤，附近民眾怎麼看，附近居民說：「他(蛋行業者)不知道雞蛋有毒，所以他去載來賣啊，如果說他(蛋行業者)不知道，他也是受害者，如果說他買了之後，知道然後再販售，他也是有問題，理論上應該是牧場要負責任。」

業者強調已經向食安處進行說明，不願受訪，彰化縣府調查，4日畜牧場的洗選蛋被食藥署驗出芬普尼超標，5日開始農業部宣布這些蛋都要列為移動管制，相關通路業者預防性下架回收，零裝的散蛋要追查流向，6日另外一批蛋送檢隔天報告出爐沒有驗出芬普尼，8日衛生局通知可以解除移動管制，但是這些蛋還不能賣，9日業者出貨200籃總共4萬多顆雞蛋，給台中這家蛋行。

管制是否有漏洞，不但地檢署已經展開調查，綠營想要選縣長的參選人，每一個都砲聲隆隆，立委(民)陳素月說：「在移動管制的期間，為何這個雞蛋，還會流通到市面上去。」立委(民)黃秀芳說：「希望相關單位一定要追溯來源，追究責任。」民進黨彰化縣黨部前主委邱建富說：「希望王縣長應該拿出魄力，嚴格查處，疏失的單位。」彰化市長林世賢說：「農業處真的是非常的無能，查扣之後，就直接銷毀嘛。」

這些雞蛋為何會外流誰該負起責任，縣長王惠美16日出席鹿港馬拉松活動，沒有回應，記者說：「蛋的部分為什麼會流出去，目前的進度大概怎麼樣。」王惠美面帶微笑，隨即趕往下一個行程，縣府的管理與決策過程，到底是什麼，各界都在關注。

