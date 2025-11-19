文雅畜牧場4600顆芬普尼蛋流入新北 衛生局公布2蛋行可退貨

彰化縣文雅畜牧場雞蛋被驗出芬普尼超標，新北市衛生局接獲通報，發現有該案例場的50籃（1萬顆）疑慮蛋品流入，目前已攔截27籃退回上游，23籃（4600顆）已銷售至早餐店、雜糧行及散客。新北衛生局公布2家蛋行可退換貨，分別為六吉行（新莊區中港路615巷10號）及陳姓業者（新莊區新泰路289巷1號）。

新北衛生局接獲彰化衛生局通報，文雅畜牧場經彰化蛋行，轉售給新北市蛋行50籃（1萬顆）雞蛋，立即於10日派員稽查，進行預防性下架。攔截27籃雞蛋全數退回上游，剩餘23籃銷售對象為早餐店、雜糧行及散客。

新北衛生局已完成早餐店及雜糧行共9家業者查核，均未查有問題蛋品。

新北衛生局表示，文雅畜牧場50籃雞蛋售往本市2家蛋行，分別為六吉行及陳姓業者，該2業者再販售給下游及一般消費者。為維護消費者權益，已要求這2家蛋行提供有疑慮消費者退換貨。

