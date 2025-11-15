文雅畜牧場9日仍有雞蛋非法售出 食藥署將追究責任

彰化文雅畜牧場雞蛋4日遭驗出農藥「芬普尼」殘留超標，相關單位隨即啟動預防性下架回收、管制該牧場蛋品。不過，衛福部食藥署今天(15日)指出，14日接獲台中市通報，10日在台中龍忠蛋行抽驗文雅畜牧場雞蛋，同樣有芬普尼代謝物超標，經查發現這批雞蛋是該案例場於9日售出，顯示文雅畜牧場雖已被移動管制，但仍有雞蛋非法外流，食藥署嚴正要求轄內農政相關單位應說清楚，並追究責任。

食藥署表示，4日已通知並督導受該文雅畜牧場雞蛋影響的10個縣市衛生局全力追查芬普尼雞蛋，並下架、回收及嚴禁不合格雞蛋在市場流通。食藥署在接獲台中食安處通報後，立即發文案例場轄區縣政府及其農業處、動物防疫所等，要求相關單位查明原因並予以說明；食藥署另已同步函送彰化地檢署偵辦，以協助釐清權責。

台中食安處在10日稽查當日已命龍忠蛋行立即下架、回收、停止販售來源自該案例場的所有雞蛋。

食藥署強調，文雅畜牧場不符合規定的雞蛋一顆都不能出場，食藥署會持續執行後市場蛋品監測，堅守食安優先，維護國人健康。(編輯：鍾錦隆)