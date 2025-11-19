文雅畜牧雞蛋流入新北4600顆 新莊業者：可退換貨

（中央社記者黃旭昇、王鴻國新北19日電）新北市府衛生局今天表示，移動管制後，文雅畜牧流入新北的4600顆雞蛋由新莊區六吉行、陳姓業者售出，消費者若有疑慮可退換貨。業者說，蛋品已出售很久，無人退換貨。

彰化文雅畜牧場雞蛋4日被檢出芬普尼超標，新北市衛生局昨天表示，食藥署於9日公布文雅畜牧場的4批違規蛋品，都沒有流入新北市。

衛生局表示，文雅畜牧場遭移動管制後，彰化蛋商日前出貨文雅畜牧場的雞蛋給新北50籃（1萬顆）雞蛋，給六吉行（新莊區中港路615巷10號）及陳姓業者（新莊區新泰路289巷1號）。

衛生局食品藥物管理科長楊舒秦今天接受中央社記者電訪表示，這些雞蛋並不是外界認為的「芬普尼超標」毒雞蛋；是移動管制後，賣到新莊的雞蛋；六吉行、陳姓業者再販售給下游早餐店、雜糧行及自售一般消費者。

她說，10日派員稽查並預防性下架，攔截27籃雞蛋全數退回上游給彰化蛋商，23籃4600顆雞蛋已經流入新北。當時也去查核平常與六吉行等2業者有合作關係的早餐店及雜糧行共9家業者；不過，並沒有文雅的該批23籃蛋品。

楊舒秦表示，也就是說，流入新北的23籃4600顆雞蛋，多數是由六吉行、陳姓業者販售給散客，已要求這2家蛋行提供有疑慮消費者退換貨。

六吉行今天接受中央社記者電訪表示，蛋品10日售出至今很久了，雖依照衛生局的要求執行退換貨，但今天至上午為止，並沒有消費者要求退換雞蛋。

至於10日已經稽查獲悉有4600顆雞蛋流入新北，為何當時並未公布訊息；楊舒秦說，新北依照彰化縣衛生局追蹤蛋品流向，要求下游執行下架，「只要是文雅畜牧場的雞蛋一律退回」，至於相關資訊宜由主辦的彰化縣公布。（編輯：方沛清）1141119