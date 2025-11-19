文雅雞蛋4600顆流入新北！新莊2業者賣給散客 消費者可退換貨

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

彰化縣文雅畜牧場因驗出「芬普尼雞蛋」遭移動管制期間，卻傳出外流，除了日前揭露此事的台中市，又增加了新北市。新北市衛生局表示，文雅經遭移動管制後，彰化蛋商售出50籃（1萬顆）雞蛋給新北陳姓業者、六吉行，10日經派員稽查，其中27籃（5400顆）雞蛋遭攔截退回上游，另23籃（4600顆）沒有出現在2業者下游9間早餐店和雜糧行，多數由陳姓業者、六吉行販售給散客，已要求2家蛋行提供有疑慮消費者退換貨。

廣告 廣告

新北衛生局強調，食藥署於9日公布的4批違規蛋品都沒有流入新北市，流入新北的雞蛋並非外界認為的「芬普尼超標」毒雞蛋。（示意圖／Unsplash）

彰化文雅畜牧場芬普尼雞蛋風波持續延燒，台中市食安處本月10日前往龍忠蛋行抽檢時，發現其9日向文雅進200籃、共4萬顆雞蛋，再檢驗出芬普尼殘留物含量超標，立即下架尚未出售的雞蛋，並追蹤已售出雞蛋的流向。

不過根據中央社報導，彰化衛生局昨（18）日指出，文雅畜牧場於9日共出貨285籃（5萬7000顆）蛋，台中龍忠蛋行載走200籃；另輛車載85籃，其中35籃被彰化縣衛生局攔下收回，其餘50籃共1萬顆毒雞蛋銷往新北市。

對此，新北衛生局表示，文雅畜牧場的雞蛋送至新莊陳姓業者、六吉行，10日派員稽查共攔截27籃退回上游彰化縣銷毀，其餘23籃經查核並沒有流入與2業者合作的早餐店及雜糧行等9家業者，多數已由陳姓業者、六吉行賣給散客，已要求業者提供有疑慮消費者退換貨。新北衛生局強調，食藥署於9日公布的4批違規蛋品都沒有流入新北市，流入新北的雞蛋並非外界認為的「芬普尼超標」毒雞蛋。

更多FTNN新聞網報導

芬普尼蛋爭議延燒！龍忠蛋行進4萬顆毒雞蛋 業者：養雞場稱長官放行

芬普尼汙染還沒完！彰化「文雅畜牧場」複驗又超標 縣府封場重罰12萬

芬普尼超標3倍！近萬公斤馬來西亞進口毒萵苣遭退運

