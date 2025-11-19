文雅1萬顆芬普尼蛋銷新北 4600顆已經售出

新北市衛生局人員來到早餐店與雜糧行稽查，了解是否有問題蛋品，彰化文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標，其中有50籃、1萬顆雞蛋銷往新北市，10日衛生局回收下架5400顆，已在17日由彰化縣府銷毀，另外有4600顆已賣出，目前查核都沒有發現問題蛋品，可能已經被消費者吃下肚。

新北市衛生局食品藥物管理科長楊舒秦說明，「總共攔截27籃雞蛋，已經全數退回給上游，剩餘的23籃銷售對象為早餐店、雜糧行以及散客，本局也已經完成早餐店雜糧行共9家業者的查核，均未有問題的蛋品。」

彰化縣芬普尼蛋是國內首例以溯源碼追出禁藥案例，外界批評問題蛋品不僅流向台中，9天後才揭露流向新北，資訊揭露慢半拍如擠牙膏。彰化縣衛生局表示，10日已由中央通令全國全面下架文雅畜牧場蛋品，因此無需個別說明。

彰化縣衛生局長葉彥伯回應，「因為11月10日衛福部就已經下令，所有的蛋都要下架，所以我們就沒有再特別去說，因為沒有必要再去說明任何的流向。」

衛福部長石崇良表示，「過去都會有縣市之間的互相通報，擴大稽查就除了原本的文雅畜牧場出來的蛋之外，如果又有新的檢驗出的結果，就會跟大家再說明公布。」

衛福部強調文雅畜牧場蛋品禁止販售，本週也會擴大稽查，後續會加強與農政單位合作。另外彰化地檢署18日二度傳喚文雅畜牧場陳姓負責人，認定有涉犯《食安法》與詐欺罪嫌，以40萬元交保。

彰化地檢署襄閱主任檢察官王銘仁說明，「檢察官續查藥品來源及雞蛋流向，於18日傳訊畜牧場負責人，認為違反《食安法》及詐欺罪嫌重大，於訊問完畢後交保新台幣40萬元。」

檢方先前至文雅畜牧場採集相關證物，了解其環境用藥及飼料有無不當，後續持續了解蛋品如何流出，釐清案情。



