文青咖啡要變中國味？傳瑞幸擬收購藍瓶 直攻高端市場

圖為一間在美國加州洛杉磯的藍瓶咖啡門市，攝於2017年9月14日。路透社資料照片



瑞士食品龍頭雀巢正在評估出售旗下精品咖啡品牌「藍瓶咖啡」之際，美國媒體週二（12/16）透露，中國最大咖啡連鎖品牌「瑞幸咖啡」考慮收購藍瓶咖啡，藉此提升自家品牌知名度，並拓展高端咖啡市場。

彭博新聞引述知情人士透露，瑞幸咖啡及其投資方「大鉦資本」（Centurium Capital）同時也對其他收購目標進行評估，其中包括在中國經營% Arabica咖啡店的企業，其背後投資方包含據點設於香港的私募基金「太盟投資集團」（PAG）。

廣告 廣告

據悉，瑞幸咖啡與大鉦資本曾考慮收購飲料龍頭「可口可樂」旗下咖啡連鎖品牌Costa，但最終不太可能推進這項交易。

知情人士指出，相關磋商尚處初期階段，未必會達成收購協議。雀巢（Nestle）、太盟投資集團及可口可樂的代表均拒絕置評，大鉦資本、瑞幸咖啡與% Arabica則未立即回應評論請求。

瑞幸咖啡成立於2017年，以提供價格親民的咖啡以及椰子拿鐵、起司拿鐵等客製化飲品聞名。該公司此前因為被爆3.1億美元營業額造假，2020年6月遭美國納斯達克交易所下市，其後快速展店，全球門市達2.9萬間。

瑞幸在中國的門市數量已超越美國咖啡連鎖巨擘星巴克（Starbucks）。星巴克上月已同意以40億美元的價格，將中國業務的多數股權出售給私募基金博裕資本，該公司創辦人包括已故中共前領導人江澤民的孫子江志成。

藍瓶咖啡2002年創立於美國加州，在中國、香港、日本、新加坡及韓國均設有門市。雀巢在15年後投資該公司，並以約4.25億美元的價格取得其68%股權，但路透社本月透露，雀巢正在與摩根士丹利（Morgan Stanley）共同評估藍瓶的未來發展方案。

更多太報報導

華爾街日報：在中國「輕鬆賺錢的時代」已成過去 外國品牌面對本土競爭

星巴克40億美元甩手中國6成股權 江澤民之孫笑納大餅

銷售連6季下滑 星巴克關閉北美數百間門市、再度裁員