文青水園再生水中心動土 未來日供萬噸水專供半導體產業

▲文青水園再生水中心開工動土典禮合影。

【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市長張善政今（30）日上午前往龜山區，出席「文青水園再生水中心」動土典禮，與內政部長劉世芳、市府團隊及相關單位共同祈福動土，宣告桃園再生水建設正式動工，展現市府持續強化產業供水韌性與落實水資源循環利用的決心，為產業發展、市民用水及城市永續提供穩定且長遠的保障。

水務局長劉振宇表示，「文青水園再生水中心」計畫自110年啟動，歷經完整規劃，近期已完成核定並順利發包，內政部補助經費7.85億元，本計畫由建越公司負責第一期再生水處理工程，工期約2年，並將視施工進度爭取提前供水。未來產製的再生水將優先供應半導體等高用水產業使用；處理後的高濃度放流水則經稀釋後，作為高爾夫球場草地灌溉之用，落實「一滴水多次利用」，成為全國再生水多元運用的示範案例。

水務局進一步說明，文青水園再生水中心自110年推動，並於112年完成與華亞科技園區用水契約簽署，統包工程已於114年9月決標。完工後初期每日可供應5,300噸工業用再生水，全期產能將提升至每日10,600噸，可有效減輕天然水源供水壓力。園區設計結合環型滯洪池、下沉式廣場及環型步道，不僅擁有防災的功能，也兼顧生態保育與市民休憩，大幅提升公共設施的多元價值，打造城市韌性水環境。