文青狂喜！富士 instax mini Evo Cinema 拍立得新機登場，復古攝影機外觀、15 秒短片、懷舊濾鏡玩出年代感

這兩天 CES 熱鬧非凡，富士雖未參展，但也在大洋另一邊端出了即影即有新機 instax mini Evo Cinema。該產品價格為 55,000 日圓，確定於 1 月 30 日在日本率先開售，將為大受歡迎的 Instax 家族帶來完全不同風格的造型與融入 QR 碼的錄影新玩法。

可拍攝 15 秒短片，掃 QR 碼回顧動態記憶

instax mini Evo Cinema 主打混合拍攝概念，用家可透過 LCD 螢幕取景進行數位拍攝，再挑選心水影像印出 Instax Mini 膠片。而這次最大的突破，是相機可錄製最長 15 秒短片。按住快門拍攝、放開即暫停，透過手機 app 可方便拼接多個片段。

完成錄影及製作後，用戶可從影片中選取畫面打印。成品相片可附上 QR 碼，只要掃一下便可回看完整影片。需要注意的是，用 instax mini Evo Cinema 拍下的影片會經 app 上傳至 Fuji 伺服器並保存兩年，期間都能夠即時播放或下載，實現「以實體相片交收影片」的新體驗。

Fujifilm instax mini Evo Cinema

「年代撥輪」復古特效，重現不同时代色彩

另一個亮點是全新設計的「年代撥輪」（Eras Dial）旋鈕，提供 10 款「年代」濾鏡，可令照片或影片呈現不同時期的影像風格。例如「1940」會模擬三色膠片效果，「1960」代表 8mm 家用電影機風格，「1980」具備 35mm 彩色負片質感，而「2010」則會重現早期智慧型手機的成像特色。每款特效都可調節 10 級強度，方便用家細緻調整想要的懷舊感。

Fujifilm instax mini Evo Cinema

硬體普普，手機 app 功能大升級

既然要力求復古，instax mini Evo Cinema 選擇一般甚至說落後的硬體也就完全不讓人感到意外。它搭載了 1/5 英寸 5MP 感光器，輔以等效 28mm f/2.0 鏡頭，支援單次自動對焦和人臉辨識。機器設有幾乎可忽略不計的內建儲存，可使用 microSDXC 保存檔案。

配套的手機 app 提供了影片剪輯工具，可合併最長 30 秒片段，並內建多款電影感模板及海報設計。用家亦可直接以手機列印相片，連線除藍牙外還新增了 Wi-Fi 功能，傳輸速度、穩定性明顯提升。

Fujifilm instax mini Evo Cinema

外型致敬 Fujica Single 8 攝影機，模擬手動相機手感

instax mini Evo Cinema 的外觀設計靈感來自 1965 年推出的 Fujica Single-8 8mm 電影機，機身採用黑灰色高質感配色，備有直立式握把及模擬類比控制旋鈕。機側設有「打印桿」，模仿傳統底片相機的手動捲片手感，整體設計充滿往日味道。Fuji 亦準備了模擬觀景窗與穩定握把配件，提升拍攝手感的同時也讓人彷彿穿越回經典誕生的時光。

