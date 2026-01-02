文青的新年儀式感來了！臺文館2026新春活動臺南、臺北熱鬧登場

記者/葉佳欣報導

國立臺灣文學館與臺灣文學基地一起熱鬧過新年！

臺南的臺文館，從1月1日起至2月22日率先開跑系列活動：「馬到福來－拍照打卡／寫吉祥話送春聯」，邀請民眾與館內建築合照打卡，或於大廳留言卡寫下馬年吉祥話，即可獲得限量小春聯！「好運加『馬』－解謎闖關」，到服務臺索取闖關單，前往展場尋找答案，完成後即可至服務臺兌換精美小禮。

2月21日世界母語日，臺文基地「這馬作伙講台語」系列活動，攜手雲門教室，推出身體工作坊。圖/文化部

１月3日（六），特別邀請來台駐村、翻譯《臺灣漫遊錄》的韓文譯者金依莎，與原作者楊双子及目前在韓國備受矚目的同志文學作家瑞張元，對談及分享兩地同志文學的書寫與閱讀經驗。2月18日（初二）至2月22日（初六）期間，除有春節限定活動「馬躍書林－藏書票DIY」外，更加碼推出限量福袋，每日前50名完成任務者，就能將明信片、貼紙、壓克力鑰匙圈等多重好禮帶回家！

1月1日至2月22日期間，歡迎到臺文館蓋下「馬力全開」新年紀念章，完成解謎闖關，拿好禮。圖/文化部

臺文館的臺北據點─臺灣文學基地，則選在2月21日世界母語日，推出「這馬作伙講台語」系列活動，攜手雲門教室，結合台語生態導覽與繪本導讀，推出身體工作坊；並於2月21日（六）及2月28日（六）舉辦兩場母語說故事活動，2月21日（六）至3月1日（日）推出多場台語導覽。各場台語活動配合「培訓台語家庭計畫」集點活動，邀請親子走進臺文基地，在閱讀、導覽與肢體體驗中，作伙講台語、動身體、看書趣。

初二到初六（2月18日至2月22日）至臺文館，每日前50名完成闖關單加碼贈送福袋，內含春節期間限定春聯、明信片、貼紙（擇一）、鑰匙圈（擇一）等精美好禮。圖/文化部

臺文館春節連假2月16日、17日（除夕、初一）休館，其餘時間皆正常開放，更多春節活動內容，歡迎關注臺文館與臺文基地臉書專頁。新的一年，文學常伴，自由自在。

【駐村作家讀者交流活動】韓－臺文學交流

【臺南場次】韓國讀者視角下的臺灣同志文學：從《鬼地方》到《臺灣漫遊錄》

活動時間：2026年1月3日（星期六）14:30-16:30

活動地點：國立臺灣文學館1樓文學沙龍（臺南市中西區湯德章大道1號）

【臺北─臺文基地】在小說中找到共鳴：韓文版《女神自助餐》分享

活動時間：2026年1月10日（星期六）14:30-16:30

活動地點：臺灣文學基地悅讀館（臺北市中正區濟南路二段 27 號）

【臺北─臺文基地】戲劇國際交流：文字與文字，人與人

活動時間：2026年1月17日（星期六）14:30-16:30

活動地點：臺灣文學基地悅讀館（臺北市中正區濟南路二段 27 號）