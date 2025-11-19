文青陳姿吟與廣澤尊王的因緣承諾！

▲陳姿吟與廣澤尊王結緣深受加持。

【記者 劉春生／雲林 報導】在地少年人陳姿吟是土生土長的雲林土庫人。從小就被廟裡的彩繪與藝術吸引，那種濃厚的宗教氛圍，伴隨著她長大，也成為她日後創作的養分。小時候陳姿吟喜歡畫畫，常把廟裡的神像、令旗、香爐畫在筆記本上；高中選讀廣告設計，正式把對美感的敏銳度轉為對自我的專業訓練，打下未來從事設計與商品開發的基礎。

16 歲那年，陳姿吟開始在土庫鳳山寺做志工。廟務讓她學會很多事：如何與信眾溝通、如何看待信仰的重量、也接觸到解籤與儀式流程。這段經歷讓她更了解地方信仰的習俗與需求，也讓她深信設計與工藝能夠在信仰傳承中扮演溫柔的角色。因家庭因素她沒有繼續升學而早早進入職場。雖然離開了學校的設計專業，但設計魂一直在心底不斷提醒她：不要放棄創作與美感的追求。

廣告 廣告

疫情期間，為了照顧父母她回到家鄉雲林土庫。那是一段既焦慮又沉澱的時光，生活節奏被改寫，未來方向也變得模糊。正當徬徨時，一支來自故鄉鳳山寺的靈籤，讓她重新看見方向：廣澤尊王指引要把技能和心力投入設計與佛具的領域。於是陳姿吟開始把興趣變成職業，重新專注在能夠結合信仰、工藝與設計的事業上。

▲廣澤尊王為陳姿吟指引人生事業發展明燈。

學習之路並不容易！當時鳳山寺廟裡有些神像因年代久遠而受損，修復費用龐大。幸運的是遇到了一位退休的佛師，他願意收姿吟為徒，邊做邊教。每一步都需要耐心與尊重。還記得第一尊完整修復的神像完成時，那種既緊張又滿足的心情，那一刻她深切體會到工藝不只是技術，更是對信仰的虔誠敬意。

帶著學到的技藝與設計背景，陳姿吟成立了網路商店，開始販售香品、佛具、壓克力鑰匙圈、Q版神像插畫、海報與客製文創商品。三年的經營中，一步一腳印地累積客群與口碑，香品銷售穩定，設計作品也逐漸被更多人注意到。生意的成長讓她能夠把一部分收益回饋給廟方，履行對廣澤尊王的承諾。

今年對陳姿吟而言是一個很重要的轉捩點：在多方努力與祈願下，終於租下了第一間實體店面（鄰近鳳山寺旁），正式創立自有品牌「浮雲工藝社 × 仁品軒茶坊」。這個空間結合了宗教文化：白天為客戶提供佛具、香品、與神像修復諮詢；午後與週末，開始設計工作。她希望這裡不只是賣東西的地方，而是保存在地信仰記憶、促進信仰對話的場域。

浮雲工藝社 × 仁品軒茶坊的主要服務與特色包括：

●神像修復：接受受損神像修復（以修舊如舊為主），修復方式會依神像材質與損壞程度評估，費用採「隨喜紅包」原則，紅包款項將回捐廟方作為廟務維護或公益使用。承諾修復過程透明、尊重神像的歷史與宗教意義。

●佛具與香品設計製作：從傳統的香爐、香支到結合現代設計的香品包裝、禮盒設計，把設計與手作結合，讓信仰商品既有文化感也具美感與實用性。

●文創商品與視覺設計：替廟方或地方文化活動設計海報、LOGO、紀念商品，如壓克力鑰匙圈、明信片、掛飾，並提供授權與製作的整套流程。

▲▼陳姿吟創立實體店面「浮雲工藝社 × 仁品軒茶坊」，希望結合宗教文化，保存在地信仰記憶，促進信仰對話的場域。

「經營過程中我學到創業不只是追求獲利，更是對一份初心的堅持。我始終記得當初廣澤尊王指引我的那一句話：該出手時就出手，為民服務、以工匠之心修補信仰的裂縫。每一件修復過的神像、每一盒出貨的香品，對我來說都是一段與天地、人情、匠心相連的故事」陳姿吟說。

展望未來，陳姿吟會一方面持續提供神像修復與佛具設計服務，另一方面逐步開發更多結合在地元素的文創商品，帶動年輕人參與地方信仰保存與創新。也會把部分收益用於支援廟方的公益，實踐初心：以匠心守護信仰，以設計溫柔對待文化。

陳姿吟的故事，訴說著一位在地文青與家鄉土地、世代信仰，如何完美傳承、結合的最佳詮釋。如果來去雲林土庫別忘了走一趟古老中山路鳳山寺旁的「浮雲工藝社 × 仁品軒茶坊」。https://www.facebook.com/share/16gkBQNxgc/?mibextid=wwXIfr

（照片陳姿吟提供）