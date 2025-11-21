文馨獎與ESG for Culture影響力獎頒獎 李遠感謝企業支持文化
文化部與文化內容策進院今天(21日)舉辦第1屆ESG for Culture影響力獎暨第17屆文馨獎頒獎典禮，這是完成轉型的文馨獎與首次創立的ESG for Culture影響力獎首次共同頒獎，文馨獎今年共有5個專案獲獎，影響力大獎則是由中華電信等3家企業獲獎，表揚他們對文化的支持。
文化部部長李遠出席頒獎典禮時表示，過去認為文化是建設，受到指導與管制，在政府中像是配角，但是經過文化部10年的努力，對文化的概念改變，文化成為主角，而企業協助文化，也不僅限於只是捐錢，而是可與文化界一起發想創意，因此，文馨獎轉型重新設置許多獎項項目，因為企業可幫助文化的面向很多，可以幫助文化人一起，共創一個文化時代。
李遠部長說，臺灣最令人羨慕的是民間力量非常強大，幾乎是整個臺灣社會結構，在花蓮光復鄉有鏟子超人，在場對社會有貢獻的企業或NGO團體，無論是否得獎都是幸福超人，因為文化會帶給大家幸福。
文策院董事長王時思表示，本次的獎項轉型，將文化與企業專長媒合，發展出商業模型媒合，希望企業與文化的關係從贊助移向協作，再從協作移向共創，也希望藉此獎項，能吸引更多企業參與，吸引更多文化內容者提案，讓這個平臺成為一個共創協作的可能性，讓ESG社會永續發展因為文化力量的加入及企業的協力，成為重要力量。
文馨獎今年以「文化平權」為核心主軸，鼓勵推動文化平權、擴大文化參與、縮小文化近用落差，並促進文化多樣性發展的卓越貢獻。總計72件專案參與角逐，最終由財團法人王道銀行教育基金會、張榮發基金會、許潮英社會福利慈善事業基金會、趨勢教育基金會及鴻梅文化藝術基金會所執行的5個專案計畫脫穎而出，專案計畫涵蓋藝術教育扎根、海洋文化傳承、弱勢藝文教育、經典文學創新、藝術與生態共融永續等面向，具體實踐新制文馨獎倡議「文化平權與永續傳承」精神。
「ESG for Culture影響力獎」為今年首度舉辦，共8個獎項，其中最大項「影響力大獎」分別由中華電信股份有限公司、臺灣大哥大股份有限公司與全聯實業股份有限公司獲得，並有66家企業獲得《ESG for Culture影響力獎》肯定。
典禮現場同步舉辦「ESG for Culture影響力展會」，邀集40組文化內容業者設立攤位，展示企業與文化內容合作的成果，提供現場媒合與交流機會。
