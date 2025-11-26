文馨獎風波延燒! 沈春池基金會正式提訴願 要求行政院撤銷處分

圖說: 沈春池文教基金會已正式向行政院提出訴願。圖/沈春池文教基金會

財團法人沈春池文教基金會今年10月16日以「搶救遷臺歷史記憶庫」計畫獲文化部第17屆文馨獎,並受邀出席11月21日頒獎典禮。然而文化部於頒獎前三日突然發文撤銷該獲獎資格,基金會認為此撤銷處分在法律上有重大瑕疵,已正式向行政院提出訴願。

基金會訴願書指出五大法律瑕疵:一、原處分違反「禁止法律溯及既往原則」,文化部援引114年6月14日訂定之獎勵要點,卻適用於113年12月已終結之事實;二、獎勵要點中「其他相關法令規定」文義不清,違反明確性原則;三、原處分內容未具體敘明違反哪一條款或事項,僅依「提起公訴」為據;四、參酌舊法立法理由,「其他相關法令」應係指性平、勞工相關法令,但基金會負責人並無違反此類法令之事實;五、以負責人個人事由撤銷基金會獲獎,違反「不當聯結禁止」原則。

基金會強調,今年8月提出申請時已檢附完整資料,文化部在審查、評選、公布獲獎名單、通知出席頒獎典禮等一系列流程完成後,才突然撤銷資格,此先認定後否定的行政行為欠缺一致性,文化部事前資格審查作業顯有瑕疵。

基金會表示,將秉持依法行政與程序正義立場,期盼行政院能釐清事實、回歸法治。無論訴願結果如何,基金會將持續推動文化資產保存與歷史記憶傳承工作,不因外在變動而偏離公益理念的初衷。

