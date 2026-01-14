文一警攔查侵佔車輛 意外查獲毒品依法送辦

圖說：發言人臺北市文山第一分局偵查隊長楊志宏。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市文山第一分局木新派出所員警於115年1月13日晚間，於臺北市文山區新光路一帶執行巡邏勤務時，發現一輛自小客車形跡可疑，遂通報查詢車籍資料，經查確認該車輛為先前通報遭侵佔之車輛，員警隨即上前攔查，該車由黃姓男子駕駛，並通知車主到所領回車輛。

員警於現場依法處置，黃嫌表示願意配合調查並自願受搜索，並主動交付放置於車內前座置物櫃內之毒品安非他命1包及毒品吸食器1組等物品，經詢問後，黃嫌坦承前述物品均為其所有。另查黃嫌身分，發現其係宜蘭監獄保外就醫未依規定報到之受刑人。

警方依規定對黃嫌駕駛交通工具行為實施毒品唾液快篩檢測，結果呈現陽性反應，遂依道路交通管理處罰條例相關規定予以舉發，並將黃嫌帶返派出所偵辦，全案後續除依毒品危害防制條例等相關規定辦理外，並通報矯正機關依法處理。