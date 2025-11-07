斐濟官員訪台惹怒北京 外交部反擊：主權國家正常往來，中國無權置喙

太平洋島國、與我國未有邦交關係的斐濟駐聯合國常任代表塔拉吉尼吉尼（Filipo Tarakinikini），近日應我國政府邀請，與我友邦馬紹爾群島及巴拉圭駐聯合國常任代表一同組團訪問台灣，引發北京強烈不滿，向斐濟方面提出嚴正交涉，還稱「台灣當局的卑劣行徑不會得逞」。對此，我國外交部今（7）日傍晚發文回應，對於類此主權國家間的正常往來，中國無權置喙及干預。

塔拉吉尼吉尼3日起應我國政府邀請，由馬紹爾群島駐聯合國常任代表席克（John M. Silk）率團，攜手巴拉圭駐聯合國常任代表斯卡畢尼（Marcelo Eliseo Scappini Ricciardi）組團訪台。一行6人訪台期間晉見副總統蕭美琴，並受到外交部長林佳龍午宴款待，也陸續拜會相關部會、國合會及民間單位，就公共衛生、能力建構、經濟韌性、人工智慧及飛航安全等交換意見，預計明日返國。

中國外交部昨日召開例行記者會，《路透社》提問，斐濟高級外交官訪問台灣，並與台灣高級官員會面，惟斐濟與中國有正式外交關係，該訪問「非同尋常」，中方對此有何評論？中國外交部發言人毛寧回應，中方一貫堅決反對建交國與中國台灣進行任何形式的官方交往，「斐濟有關官員竄訪台灣，嚴重違背斐方奉行一個中國原則的政治承諾，中方對此表示強烈不滿，已向斐方提出嚴正交涉。台灣當局的卑劣行徑不會得逞。」

對此，我國外交部今日傍晚發布回應反嗆，台灣作為國際社會不可或缺的一員，有權與各國進行互訪交流及合作，對於類此主權國家間的正常往來，中國無權置喙及干預。外交部也說，我方歡迎國際友人來台訪問，實地了解我國在各領域的發展現況，並就共同關切議題交換意見。

