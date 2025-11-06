斐濟官員「不尋常」訪台 中國外交部怒批違反承諾、堅決反對

「駐聯合國常任代表訪台團」本月3日到8日訪問台灣，外交部長林佳龍（左六）昨5日設宴款待，與馬紹爾常代席克大使（左二）、巴拉圭常代斯卡畢尼大使（左七）、斐濟常代塔拉吉尼吉尼大使（左五）等合影。翻攝外交部網站



中國外交部今天（11/6）舉行例行記者會，外媒記者提及斐濟一名高級外交官員訪問台灣，並與台灣高級官員會面，考量斐濟是中國建交國，就此詢問中國對此不尋常行程有何回應。中國外交部發言人毛寧表示「堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方交往」，批斐濟官員「竄訪」台灣已違反政治承諾，中方嚴重不滿。

根據我外交部昨天發布新聞稿，「駐聯合國常任代表訪台團」一行6人，本週一到週六（11/3-8）訪問台灣，成員包括團長馬紹爾常任代表席克（John M. Silk）大使、巴拉圭常任代表斯卡畢尼（Marcelo Eliseo Scappini Ricciardi）大使、斐濟常任代表塔拉吉尼吉尼（Filipo Tarakinikini）大使等。

「駐聯合國常任代表訪台團」本月3日到8日訪問台灣。翻攝外交部網站

中國外交部今天例行記者會上，記者就斐濟高級官員訪台一事詢問中國外交部回應，發言人毛寧表示，中方一貫堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方交往，「斐濟有關官員竄訪台灣，嚴重違背斐方奉行一個中國原則的政治承諾，中方對此表示強烈不滿，已向斐濟方面提出嚴正交涉。」

外交部長林佳龍5日宴請代表團，並於宴前致歡迎詞。翻攝外交部網站

根據我外交部新聞稿，外長林佳龍昨天（11/5）中午設宴款待「駐聯合國常任代表訪台團」，表達政府及人民的誠摯歡迎。斐濟常任代表塔拉吉尼吉尼大使表示，此行有助提升對台灣的瞭解及認識，未來也將持續推動台斐雙邊關係的進一步提升。

訪團此行除晉見副總統蕭美琴，並將拜會我國相關部會、國合會及民間單位，就公共衛生、能力建構、經濟韌性、人工智慧及飛航安全等議題交換意見。

