斐濟毒品濫用加劇HIV疫情 專家警告病例恐倍增

斐濟素以絕美沙灘與豪華度假村聞名，是全球蜜月旅行的熱門目的地。然而聯合國愛滋病規劃署（UNAIDS）與斐濟衛生部最新數據顯示，這個南太平洋國家正面臨嚴峻的公共衛生危機。

根據外媒報導，專家預測，2026年斐濟HIV/AIDS病例可能以幾何級數增長，總數或突破3000例。近日斐濟官員警告，國內毒品濫用問題日益嚴重，已成犯罪率上升及公共衛生威脅的主要因素。世界衛生組織（WHO）去年12月發表的快速評估報告指出，不安全的注射行為正在推高HIV感染風險。

報告指出，一種被稱為「藍牙」（Bluetooth trend）的極端用藥方式在成癮者中流行。部分無法購買毒品的吸毒者，會抽取已吸食毒品者的血液再注射入體內，以追求類似的快感。此舉讓HIV及其他血液傳染病在成癮者間迅速擴散，成為疫情失控的重要因素。此外，WHO評估顯示，斐濟注射毒品者對防範措施認知有限，共用針具的情況也相當普遍，這讓原本集中於特定群體的疫情迅速蔓延至更廣泛社區。

冰毒濫用惡化疫情

數據顯示，斐濟2024年新增HIV病例1583例；2025年上半年就通報1226例，疫情呈現加速趨勢。研究指出，安非他命（冰毒）的濫用是疫情擴散的核心因素，受訪成癮者中約半數承認使用可能遭污染的注射器。毒品不僅助長疾病傳播，還會嚴重損害大腦功能，導致情緒失控、幻覺及被害妄想，增加社會治安不穩定性。

國際警示與官方呼籲

面對疫情惡化，澳洲政府在官方旅遊建議中明確指出，HIV/AIDS及性傳染病為赴斐旅客的重要健康風險，呼籲遊客採取最高等級的防護措施。聯合國開發計畫署（UNDP）駐斐濟代表Munkhtuya Altangerel表示，斐濟的HIV問題不僅是公共健康議題，更是一場關乎發展與人權的挑戰。

Munkhtuya Altangerel呼籲各界立即採取行動，推廣減害措施、擴大HIV檢測及治療服務，確保不遺漏任何群體。儘管面臨疫情威脅，斐濟仍保持旅遊吸引力。官方統計顯示，2025年共有近百萬名旅客造訪，顯示當地旅遊業與公共衛生管理間仍需取得平衡。

