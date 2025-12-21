斐陶斐回歸：學歷傲慢又回來了

新竹市長高虹安。圖片來源：中央社

⊙孟買春秋

我對高虹安的第一印象來自她在《面試郭台銘》一書中，鉅細靡遺描述全台首富與她見面時的場景，彷彿粉絲與偶像見面，粉絲是郭台銘。

第一次與郭台銘見面時，高虹安說她準備的自我簡介只有幾張照片：「是一種蘋果已故創辦人賈伯斯演講的style」。而郭台銘一見到她便從他家的餐桌「蹦蹦跳跳地衝過來」，臉上是「想不到的萌萌笑容」，對著她說：「高小姐你好，看你的樣子，不愧是北一女樂儀隊旗隊。」

之後的事大家都知道了，她從一路栽培她的資策會跳槽至鴻海，然後以郭台銘人馬之姿成為民眾黨不分區立委。即使毫無政務經驗，她成功當選新竹市長，調查選舉期間她窮追猛打的所謂棒球場弊案，弊案尚未查到卻挖到球場至今三年半仍無法使用，開球更是遙遙無期。

然後她因擔任立委期間涉貪，一審宣判求刑7年4個月被停職了。高等法院日前二審宣判，高虹安犯使公務員登載不實罪，判決有期徒刑6月，得易科罰金18萬，但貪汙部分無罪。

如今高虹安已復職，再度參選新竹市長並當選的機率不低。

令人納悶的二審判決

在國民黨一黨獨大戒嚴時期受教育長大的我，對黨國體制下官員腐敗的嘴臉從來見怪不怪，但高虹安擔任立委、市長已經解嚴超過30年政黨輪替過好幾輪了。她擔任立委期間的事蹟在她當選新竹市長後一一浮現，我還記得讀到新聞時的嘖嘖稱奇。

使用公積金打點私人事務，高虹安似乎以為是理所當然應該的，她的辯解是第一次當立委，聽聞可以這樣使用公積金，於是沿用。

一審判定高虹安浮報助理酬金及加班費犯罪所得新台幣11萬6514元。根據起訴，檢方痛批高虹安為貪小利而壓榨助理，經過調查發現，連買雙眼皮貼、衛生棉、卸妝棉、洗頭、頭痛藥，都用到公費。

二審法官則認為高虹安使用的辦公室公積金欠缺《貪污治罪條例》詐欺取財中的主觀故意。買個人用品難道不是主觀故意，是助理拜託她貼雙眼皮？

一個在民主大國美國居住數年拿到博士學位，接著在跨國公司擔任高級主管的知識份子，竟然覺得用不屬於她的公積金吃早餐洗頭買衛生棉是沒有問題的。她堅持沒有一毛錢進到她的口袋，證據之一是她個人所支付的其他費用，早已超出被認定的貪污費用，例如她曾經支付男友一筆聲稱是「助理」的款項就超過涉貪金額。

我百思不解的是這種理所當然公私不分的態度，竟然被解釋成沒有主觀故意貪污。不久前轟動全國的清潔隊員將價值32元的廢棄電鍋送給老婦人，因涉及《貪汙治罪條例》判刑三個月緩刑兩年，他有主動貪污侵占的意圖嗎？

高虹安犯案時為制定法律的立法委員，竟然能以沒有主觀犯意，曾經支付男友一筆金額超過涉貪金額即可脫身，清潔隊員若是曾經捐款超過32元，是否就能證明沒有主觀犯意？或是清潔隊員的薪水是侵占金額的千百倍，因此證明沒有主觀貪污侵占？

當然判刑牽涉法律的細則，不能一言以蔽之，但同樣放在《貪污治罪條例》下檢視的高虹安和清潔隊員，差別何在？因為高虹安第一次當立委、不清楚這種做法不好，所以情有可原？

目中無人的超越法律

高虹安涉貪和她是否家境富裕或是曾經年薪千萬沒有關連，是一種天生的傲慢心態，從她不經意脫口而出的自滿和歧視發言，可見一斑。

猶記新竹市長競選期間她驕傲地陳述自己是多麼優秀：「我高虹安今天從小到大，北一女、台大不說，我們師大也是榜首進去，台大是斐陶斐，學術成績第一名畢業」，接著滿臉不屑嘲諷前市長諷林智堅的學歷：「不像中華大學夜間部，還要去台大灌水。」

而林智堅甚至不是她參選的對手，她只是想昭告大眾自己優秀過人，然後貶低讀夜間部的人，還是私立大學！

萬般皆下品唯有讀書高的觀念，我以為只存在食古不化的腦袋裡，應該是七八十歲的人才這麼想吧？我萬萬沒料到一個在台灣和美國接受高等教育，還不到40歲的人，竟然如此自然說出這一串令人咋舌的話。

我不禁要悲觀地想，這種傲慢的理所當然、階級意識，還要多久才會在我們的社會式微？說這種話的人當到市長，還有可能連任！說自己是朕的柯文哲如此，大搖大擺的花蓮王傅崐萁如此，高虹安也是如此。他們都自以為高人一等，只要做的是他們自以為沒問題的事，就可以超越法律為所欲為，社會必須容忍他們、把他們放在法律之外。

根據《公務人員俸給法》規範，停職人員在復職後可補發停職期間的本俸，但須扣除已領取的半薪，因此以高虹安停職期間可補領將近165萬元。這筆錢對高虹安而言不是巨款，如果她捐出來做公益，或許還會得到一陣掌聲。而我只覺得不屑，這是一個公私款項混雜不分的人，她已經出社會許久，不是中學生，是立法委員。

高虹安不否認辦公室支出及個人私人支出經常混用，助理也證實若有幫高虹安代墊私人事務金額，都是向辦公室的公積金請款。不論這樣的帳目處理模式在立法院或是任何公家機關是否行之有年，事後振振有詞不認為不當，甚至怪罪他人痛訴自己多麼無辜，已經超越過去尚有羞恥心知道要偷偷摸摸的黨國餘孽。至於涉貪的金額有沒有進入私人口袋也不是重點，而是身為民意代表就不該涉貪。

因為高學歷，因為沒有中飽私囊，因此偽造文書把助理的低薪高報可以容忍，高高在上發表歧視他人的言論也可以漠視。如果高虹安參選再度當選新竹市長，問題就是那一群和她看法想法一致的新竹高學歷選民。

我只能希望我們的社會，這樣的人不要再增加。

作者在海外漂泊二十多年後，目前與同為路透社記者的英國丈夫，在八里左岸和普羅旺斯之間如候鳥般移居。希望兩人近半個世紀的國際新聞生涯，能提供些許真切看台灣的觀點。

