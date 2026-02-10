斑斑也入鏡！賴清德、谷立言官邸慶農曆新年 談美台經貿安全合作

賴清德與愛犬斑斑玩得很開心，谷立言在一旁笑著。 圖：翻攝自AIT臉書

[Newtalk新聞] 農曆新年將至，美國在台協會（AIT）處長谷立言今（10）日表示，他與賴清德總統在官邸共慶農曆新年，並針對深化美台在經貿、創新及安全領域的合作進行了深入討論。此外，從AIT釋出的照片中，也可以看到賴清德跟自己的愛犬斑斑玩得很開心，而谷立言在一旁笑著。

賴清德與谷立言深入討論美台在經貿、創新及安全領域的合作。 圖：翻攝自AIT臉書

谷立言今天透過AIT臉書發文表示，他很榮幸能與賴清德總統在官邸共慶農曆新年，延續好友間節慶互訪的傳統。

谷立言透露，雙方針對深化美台在經貿、創新及安全領域的合作進行深入討論。他說，展望馬年，雙方將繼續致力於並肩同行，透過堅如磐石的美台夥伴關係，共同打造一個更繁榮的世界。

從AIT釋出的照片可看出，除了賴清德、谷立言在場以外，與會者也包括副總統蕭美琴、AIT副處長梁凱雯、AIT政治組組長羅峻平，以及賴清德的愛犬斑斑。

