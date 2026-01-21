斑馬線上多「3條白線」掀關注！背後藏暖心原因 交通部早解答了

有不少人發現枕木紋行人穿越道（斑馬線）中央，多了3條直直的白線，背後藏暖心原因。。（翻攝自交通部、photoAC）

有不少人發現枕木紋行人穿越道（斑馬線）中央，多了3條直直的白線，不再只是傳統橫向標線，掀起大票網友討論。對此，交通部就現身解答，才知道原來背後藏暖心原因。

近年來的斑馬線不再只是傳統橫向標線，中間多了3條直直的白線，引發好奇用途。事實上，交通部曾在臉書上解析，表示這其實是近年推動的行人友善設施「導盲行穿線」，其導盲行穿線是專為視覺功能障礙者設計的引導標線，設置於有通行需求、穿越距離較長或斜交型路口。

交通部也進一步表示，該設計已逐步設置於部分大型與重要路口，未來將優先於公共運輸樞紐、醫療院所等需求較高地點推動設置，持續協助地方政府進行整體規畫，改善整體行人通行安全。目前已有不少大型路口完成設置，後續相關推動與檢討工作仍將持續進行。

據了解，導盲行穿線由3條平行白色實線組成，每條寬5公分、間隔5公分，厚度約0.4至0.6公分，並須銜接人行道、對準定位磚設置，且標線具一定厚度與防滑效果，能讓視障者透過白手杖觸感辨識方向，順利協助穿越路口。

