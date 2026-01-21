斑馬線上「三條線」是什麼？ 交通部解答：視障者的導盲行穿線

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

不少民眾行經斑馬線時，會注意到中間多了「三條線」，卻不清楚實際用途。對此，交通部說明，該設計是「視覺功能障礙引導標線」，又稱導盲行穿線，主要是協助視障者辨識行人穿越道位置與行走方向，提升過馬路時的安全性。

不少民眾行經斑馬線時，會注意到中間多了「三條線」，卻不清楚實際用途。（圖／交通部）

實際上，交通部日前就曾在臉書發文指出，民眾在斑馬線上看到的「三條線」，是視覺功能障礙引導標線，又稱「導盲行穿線」，主要用途是協助視障者在通行馬路時，能清楚辨識行人穿越道的位置與行走路徑，提升整體用路安全。

交通部說明，視覺功能障礙引導標線的設計具有明確規範，標線寬度為5公分、間隔5公分，厚度約0.4至0.6公分，視障者可透過白手杖滑過標線時，感受到突起的觸感，藉此判斷方向並安全通行。

至於設置地點，交通部表示，地方政府及道路主管機關應於有視障者通行或引導需求的路口設置導盲行穿線，而繪設方式，則須依據《道路交通標誌標線號誌設置規則》第185條第3項規定辦理，以確保設置標準一致，保障視障朋友的行路權益。

