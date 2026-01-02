斑馬線亮起來 北市280處行穿線完成全面體檢！

照明提升作業，確保學童放學後能有更明亮、更安全的返家動線。(台北市工務局公園處提供)

台北市公園處進行校園周邊道路及行穿線照明（斑馬線）檢查，截至去年十二月底已盤點二百八十處校園，並啟動改善作業，針對照度不足、光源偏暗等地點逐一檢視，累積改善六十七所（九十二處）校園（含小學、國中及高中）照明提升作業，確保學生有更明亮、更安全的返家動線。

為配合市府交通安心行政策，公園處分別於一一二、一一三及一一四年進行二百八十處校園照明安全檢查，去年已將剩餘學校八十處全部盤點完成，並針對內湖國小、金華國中及協和祐德高中等十三處進行補強，累積改善六十七所（九十二處）學校，校園照明環境全面升級。

公園處表示，夜間照明並非單純把路變亮，更要讓行人被看清楚。此次檢查範圍涵蓋學區主要出入口、行穿線路口、校門轉彎處，今年完成的八十處學區照明檢視及改善，希望讓走在行穿線的孩子能夠獲得足夠的光線保護。

公園處說明，部分校園周邊因路燈不足造成的暗區，以優先啟動改善機制進行增設路燈的補強；未來也將以動態盤點的方式，視需求改善照明不足處，守護學子回家的路。