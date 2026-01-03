斑馬線停5秒釀禍！ 台中68歲翁遭75歲婦騎機車撞倒送醫

斑馬線停5秒釀禍台中68歲男遭機車撞倒。（圖 ／翻攝畫面）

台中市西區3日上午發生一起行人與機車碰撞事故，引發外界對路口安全與行人通行禮讓問題的關注。事發時間約在上午8點多，地點位於民生路與中興街口、向上國中旁的一處路口，當時68歲洪姓男子正行走於斑馬線上，準備穿越馬路。

據了解，洪男行經路口時，右側1輛自小客車已減速停讓，讓他先行通過，不過洪男走到道路中央時突然停下腳步，原地停頓約5秒後才再度邁步前行，未料此時左側直行而來的75歲夏姓女子騎乘機車未能即時反應，直接撞上洪男，造成2人雙雙倒地。

廣告 廣告

事故發生後，現場民眾立即報警並協助通報救護單位，台中市警察局第一分局獲報後迅速到場處理，發現洪男與夏女皆有手腳擦挫傷，但意識清楚，所幸傷勢並無大礙，隨後被送往衛生福利部台中醫院進行治療。警方初步調查，夏女並無酒駕情事。

警方指出，該路段設有學校標誌，依《道路交通管理處罰條例》第44條第4項規定，駕駛人行經設有學校、醫院標誌之路段，若未減速慢行而肇事致人受傷，將處新台幣1萬8000元至3萬6000元罰鍰，並吊扣駕照1至2年。至於本案實際肇事責任，仍須交由交通事故鑑定單位或法院進一步釐清。

第一分局也呼籲，用路人無論是行人或駕駛人，行經路口時皆應提高警覺，行人應迅速且持續通過斑馬線，避免突然停留；駕駛人則務必減速慢行、禮讓行人，以降低事故風險。警方強調，未來將持續加強交通安全宣導與執法，確保學校周邊及市區路口的通行安全。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

北市修法打擊久占車位！車停逾「這天數」就拖吊 移置、保管費均上調

逛好市多男友看上「大台攝影機」！她一看傻眼 網笑：葉黃素考慮一下

下班回家「未做1事」惹怒公婆！老公竟補刀12字 網心疼：當媳婦還要會通靈