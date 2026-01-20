斑馬線多了「3條縱向白線」在幹嘛？ 交通部解答：為了視障朋友

導盲行穿線。（圖／翻攝自臉書／交通部）

不少民眾在路口準備過馬路時，會注意到斑馬線中間多了3條「直直的白線」，卻不清楚用途為何。對此，交通部解答，這種縱向標線設計，其實是「視覺功能障礙引導標線」，讓視障朋友可透過白手杖滑過標線，引導他們更安全通過馬路。

交通部曾在臉書粉專發文道，「視覺功能障礙引導標線」又稱為「導盲行穿線」，用以協助視障朋友通行馬路時，可清楚正確辨認行穿線位置與行走的路徑動線，盼能藉此提高用路人通行安全。

交通部指出，「視覺功能障礙引導標線」寬度5公分、間隔5公分、厚度達0.4至0.6公分，視障者可透過白手杖滑過時標線突出的特定觸感，達到引導視障者行進方向的目的。

至於哪些地方需要設置？交通部表示，地方政府及道路主管機關應於有視障者通行或引導需求之路口，設置此標線，而「視覺功能障礙引導標線」之繪設方式，應依《道路交通標誌標線號誌設置規則」》第185條第3項之規定設置。

另外，交通部路政及道安司曾說明，由於部分路口因缺乏完善人行道設施，造成「導盲行穿線難」難以設置，也讓推廣受限，未來將優先考慮在公共運輸樞紐、醫療院所等需求較高地點設置，並持續協助地方政府進行整體規畫。

交通部路政及道安司補充，針對「導盲行穿線」與定位磚未對齊等不當設計，也要求地方政府盡快修正，確保標線能真正發揮引導效果。目前已有不少大型路口完成設置，相關推動與檢討工作仍會持續進行。

