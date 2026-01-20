斑馬線多3條直線！網笑稱「行人單行道」 交通部揭真相

交通標線持續更新，近日不少網友發現，傳統斑馬線出現新變化，中間多了3條細直線，不少人好奇其用途，在網路上掀起熱烈討論。由於外觀神似運動品牌愛迪達標誌，有人開玩笑猜測是品牌贊助，也有人笑稱是「行人單行道」，過馬路別走錯邊。對此，交通部說明，這3條直線為「視覺功能障礙引導標線」，又稱「導盲行穿線」，主要用來協助視障者安全過馬路。

近日不少網友在Threads分享照片詢問「斑馬線中間畫了3條直線是什麼意思？」因為過去斑馬線是由一條條粗橫線組成，橫跨整條馬路，但最近有些路口的斑馬線卻被「一分為二」，中間多了3條細直線。

貼文引發網友討論，有人笑說「可能是愛迪達代言的」、「應該是愛迪達聯名款」、「聽說是導盲線」、「最近真的很多斑馬線都變這樣」；也有網友幽默回應，政府是不是推出「行人單行道」，過馬路不能變換走道，終於不用跟人迎面相撞。

對此，交通部曾在臉書粉專說明，斑馬線上的3條線正式名稱為「視覺功能障礙引導標線」，也稱為「導盲行穿線」，主要是協助視障朋友安全通行。該標線寬約5公分、間隔5公分，厚度約0.4至0.6公分，視障人士可透過白手杖滑過時的特殊觸感，辨識方向並順利通過路口。

