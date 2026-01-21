斑馬線突然多了「3條神秘直線」！交通部揭暖心用途

生活中心／杜子心報導



許多民眾在過馬路時都有發現，最近很多斑馬線中間竟然多了「三條直直的白線」，和以往只有橫向白線的設計不太一樣，讓人忍不住停下來看一眼，斑馬線的變化也在網路上引發討論。有人好奇是不是新規定，也有人擔心會不會影響通行。對此，交通部先前曾說明，這並不是裝飾或隨意加畫的線條，而是近年持續推動的行人友善措施之一，正式名稱叫做「導盲行穿線」，主要目的是協助視覺功能障礙者更安全地通過路口。





導盲行穿線會出現在視障者通行需求較高、穿越距離較長，或是路口動線較複雜的地方。（圖／翻攝自交通部臉書）

交通部去年曾在臉書粉專指出，導盲行穿線又稱視覺功能障礙引導標線，會設置在視障者通行需求較高、穿越距離較長，或是路口動線較複雜、呈現斜交型態的地方。標線由三條平行白色實線組成，每條寬五公分、間隔五公分，厚度約在零點四到零點六公分之間，並且必須從行人穿越道一路銜接到人行道，對準人行道上的定位磚。由於標線具有一定高度與防滑效果，視障者可以透過白手杖滑過時的觸感，清楚掌握行走方向，避免在過馬路時偏離動線。

交通部指出標線具有一定高度與防滑效果，視障者可以透過白手杖滑過時的觸感，掌握行走方向。（示意圖非關此新聞／民視新聞資料照）

依照《道路交通標誌標線號誌設置規則》，導盲行穿線必須依照規範尺寸設置，確保全台設計一致。交通部路政及道安司也坦言，部分路口因缺乏完整人行道，導致標線難以施作，成為過去推動較慢的原因之一。未來將優先在公共運輸場站、醫療院所等地點加強設置，同時要求地方政府修正導盲線未對準定位磚等問題。交通部強調，會持續與地方合作，透過設施改善與宣導並行，讓行人，特別是視障者，在每一次過馬路時都能走得更安心。





