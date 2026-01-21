斑馬線驚現「神秘3白線」！背後真相讓百萬網友暖哭

近日有網友在社群平台Threads發文，表示過馬路時發現斑馬線與以往不同，原本橫向的白色條紋中，多了3條垂直的白線，讓他不解詢問這些線條的用途為何。問題一出，立即引發網友熱烈討論。

交通部對此說明，這3條白線的正式名稱為「視覺功能障礙引導標線」，俗稱導盲行穿線，是政府近年推動的重要行人友善設施。這項設計主要協助視障朋友在通過馬路時，能夠明確辨認行人穿越道的位置，並維持正確的行走路徑。

根據《道路交通標誌標線號誌設置規則》第185條規定，導盲行穿線由3條平行白色實線組成，每條寬度為5公分，間隔同樣為5公分，厚度則達0.4至0.6公分。這樣的設計讓視障者能透過白手杖滑過時產生的特定觸感，準確判斷前進方向，避免偏離動線，大幅提升過馬路的安全性。

交通部路政及道安司表示，導盲行穿線的設置必須與人行道的定位磚，也就是導盲磚相互銜接對準，才能發揮完整的引導功能。這項設施特別適用於視障者有通行需求、穿越距離較長或是斜交型的路口，能有效降低視障朋友過馬路時的危險。

然而，推廣過程並非一帆風順。交通部指出，目前部分路口因缺乏完善的人行道設施，導致導盲行穿線難以設置，成為推廣受阻的主要原因。此外，部分已設置的導盲行穿線出現未與定位磚對齊等設計問題，交通部已要求地方政府儘速改善。

針對未來規劃，交通部表示將優先在公共運輸樞紐、醫療院所等視障者通行需求較高的地點推動設置。同時持續與地方政府合作，進行整體規劃與改善，確保這項友善設施能真正發揮引導功能，打造更安全的行人通行環境。

這項貼心設計在網路上獲得廣大迴響，許多民眾表示過去完全不知道這3條白線的用途，得知真相後紛紛稱讚政府的用心，認為這是真正為弱勢族群著想的貼心設計，讓城市變得更有溫度。

