「斑馬」怒吼！Wembanyama封神夜助馬刺締造隊史首度5連勝
聖安東尼奧馬刺今（31）日在主場以107比101力退邁阿密熱火，迎來隊史首度開季5連勝。「斑馬」Victor Wembanyama攻下26分、18籃板、6助攻與5阻攻，率隊於球隊成立50週年之際寫下歷史新章。
面對本季場均131.5分、火力全開的熱火，馬刺以防守奠定基礎，第三節僅讓對手拿到14分。雖然末節一度被Bam Adebayo帶領的17比1攻勢逆轉，但Wembanyama在關鍵時刻封鎖禁區，單節送出3記阻攻，終場前14.9秒倒地怒吼慶祝，全場觀眾起立歡呼。
Wembanyama表示，「那一刻就像比賽的驚嘆號，我們不是偶然贏下這五場，是靠努力與準備。當下我想著5連勝、想著馬刺的歷史，為成為這支球隊的一員感到驕傲。」
這是Wembanyama生涯第3場至少25分、15籃板、5助攻、5阻攻的比賽，僅次於名人堂球員David Robinson（8場）與Tim Duncan（6場）。根據ESPN統計，自1973-74賽季開始紀錄阻攻以來，Wembanyama是繼1975年Bob McAdoo後，第二位開季前五戰場均至少30分、14籃板、4阻攻的球員。
除Wembanyama外，二年級後衛Stephon Castle攻下21分、6籃板、8助攻與4抄截，Devin Vassell貢獻17分、9籃板與關鍵三分，也是球隊奪勝功臣。
「老實說，我已經受夠輸球了，」Vassell說。「我們靠細節贏下比賽，那些撲球、卡位、爭搶的小動作才是關鍵。」
總教練Mitch Johnson也盛讚球員表現，特別提到Wembanyama的防守影響力。「熱火打得又快又強硬，這場是他最高強度的挑戰之一。他打了近40分鐘，仍能維持效率，真的令人佩服。」
賽後，Wembanyama與隊友一起接受訪問，以「Go Spurs Go！」的吶喊為美好夜晚畫下句點。
更多鏡報報導
獨行俠又傳傷情！Anthony Davis左小腿不適提前退場
老鷹驚魂！籃網隔山打牛Trae Young右膝扭傷退場 將接受MRI檢查
Rozier、Billups涉賭遭聯邦起訴 NBA暫扣兩人薪資
其他人也在看
「被灌也是比賽的一部分」！ Wembanyama幽默回應成「海報配角」畫面
「黑衫軍」聖安東尼奧馬刺今天（31日）在主場迎戰邁阿密熱火，靠著當家球星「斑馬」Victor Wem緯來體育台 ・ 2 小時前
法國怪物太猛！溫班亞馬連5戰雙十 馬刺開季5連勝創紀錄
（記者許皓庭／綜合報導）聖安東尼奧馬刺本季延續強勢氣勢！今（31）日在主場以107比101力退邁阿密熱火，創下 […]引新聞 ・ 3 小時前
棒球》徐若熙提旅外申請 身價拚新高
中職季外自由市場29日正式開啟，味全龍王牌投手徐若熙也在味全龍球團的支持與祝福下，成為歷來第10位宣布行使旅外球員權利的好手。相對於過去循此成功旅外的王柏融、古林睿煬，最終都加盟日職的北海道日本火腿鬥士隊，被美、日球團鎖定的徐若熙有機會開啟新頁。中時新聞網 ・ 1 天前
「龍之子」徐若熙掀搶人大戰 傳軟銀端出3年10億日圓大約
中職味全龍本土王牌「龍之子」徐若熙日前行使旅外自由球員權利，宣布挑戰旅外。日媒今（31日）報導，據傳剛奪下「日本一」的福岡軟銀，計畫開價3年10億日圓（約新台幣2億元）合約搶人。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
TPBL夢想家擊敗海神 簡浩獲執教生涯首勝 (圖)
台灣職業籃球大聯盟TPBL福爾摩沙夢想家29日作客高雄全家海神，在張宗憲攻下21分、6籃板帶領下，終場以99比86在新賽季開胡，同時總教練簡浩也取得執教生涯首勝。（TPBL提供）中央社 ・ 1 天前
羅林斯「復仇記」上演！全場爆砍32分 公鹿少字母哥照宰勇士
（記者許皓庭／綜合報導）少了「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），密爾瓦基公鹿仍 […]引新聞 ・ 3 小時前
不只有粿粿和王子？葛斯齊爆美國行「出軌有兩對」：最佳掩護組
藝人粿粿與老公范姜彥豐結婚3年傳婚變，昨范姜彥豐突發影片寫下「道德淪喪、婚內出軌」，並在文內標註粿粿與王子做出指控，貼文曝光掀起熱論，王子形象受到重挫，出席的活動、音樂會接連取消。今（30）日狗仔葛斯齊也在社群上爆料，內文直指當時王子等人去的美國行，有兩對出軌。自由時報 ・ 1 天前
NBA／溫班亞瑪27分18籃板5阻攻滅熱火 馬刺隊史首次開季5連勝
開季4連勝的馬刺隊今天在主場迎戰熱火隊，在第四節一度遭到熱火逆轉，不過關鍵時刻溫班亞瑪（Victor Wembanyama）挺身而出，不僅與隊友連續砍進4記三分球，個人還有一次阻攻後反快攻進球的...聯合新聞網（運動） ・ 10 小時前
NBA／隔扣224公分溫班亞瑪 阿德巴約：不用大驚小怪
206公分的熱火隊中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）今天隔扣224公分的馬刺隊溫班亞瑪（Victor Wembanyama），阿德巴約受訪時提到，不會對溫班亞瑪的身高大驚小怪。 阿德巴約在第...聯合新聞網（運動） ・ 5 小時前
PLG單週最佳球員出爐 阿提諾重返台籃發威助領航猿2連勝
阿提諾本季替PLG桃園璞園領航猿繳出場均16.5分、15.5籃板、1.5助攻，拿下第1與第2週最佳球員。雖以替補身份出發，阿提諾在禁區卡位、護框與二次進攻提供穩定火力，帶領球隊開季取得2勝0敗。鏡報 ・ 7 小時前
卓榮泰赴立法院施政報告並備詢 (圖)
行政院長卓榮泰（中）31日下午赴立法院施政報告並備詢，下車時面對媒體提問，卓榮泰不發一語快步進入議場。中央社 ・ 6 小時前
HUAWEI MatePad 12 X 同 MatePad 11.5 香港上市，PC 級生產力重塑流動辦公學習
文章來源：Qooah.com 華為香港今日發佈多款新品，其中有兩款全新 HUAWEI MatePad ，分別為纖薄全能的 HUAWEI MatePad 12 X 2025 和輕量高效的 HUAWEI MatePad 11.5 。兩款新品可以全面提升用戶的流動辦公和高效學習。 HUAWEI MatePad 12 X 作為新一代全能平板，憑借輕薄的機身，PC 級的生產力應用和專業級別的創作工具，打造全新的流動辦公模式，提供商務或創作的輕便體驗。 外觀設計方面，HUAWEI MatePad 12 X 在設計和手感上進行全面提升，機身為金屬一體成型設計，邊緣採用有著鑽石光澤的切邊工藝，十分的精緻高級。機身採用業內首創的幻彩珠光工藝， 加入了天然雲母粉材料，觸感細膩，光影反射靈動變化，更顯科幻。 流動辦公方面，HUAWEI MatePad 12 X 內置專屬的 PC 級 WPS Office，在平板上也能體驗到 PC 端一致的操作方式。更全面的工具欄支援調節表格，增加表格公式，設計製作 PPT 等操作。搭配 HUAWEI 智能磁吸鍵盤和全新 HUAWEI M-Pencil Pro，完美的結合了實Qooah ・ 17 小時前
HUAWEI nova 14 系列登陸香港，紅楓原色鏡頭，中階拍攝新標準
文章來源：Qooah.com 華為香港今日除了發佈 HUAWEI MatePad 12 X 與 MatePad 11.5 兩款平板之外，同場還發佈了全新 HUAWEI nova 14 系列機型和 HUAWEI FreeBuds 7i 耳機。 HUAWEI nova 14 系列外觀設計上採用的全新星軌環設計，上下對稱的鏡頭模組設計辨識度極高，有著獨特的美學追求。後蓋的冰晶紋理可以反射出波光粼粼的效果，時尚且獨特。可選擇冰晶藍、 凝霜白、 羽砂黑三種配色。 規格方面，HUAWEI nova 14 Pro 採用 6.78 吋四曲面屏幕，兼顧了美學和握持手感。HUAWEI nova 14 則是簡約的 6.7 吋 OLED 平面屏幕設計。 拍攝方面，HUAWEI nova 14 系列主打人像攝影， HUAWEI nova 14 Pro 首度配備紅楓原色鏡頭，支援全新升級的 XD Portrait Engine，塑造出獨特的紅楓質感人像效果。通過捕捉外界多光譜光數據，實現比傳統 RGB 傳感器高出 120% 的色彩準確度，畫面更加真實自然。 配備的 5,000 像素人像自動對焦自拍鏡頭，在不同的光Qooah ・ 16 小時前
NBA／連4場大三元！約柯奇率金塊血洗鵜鶘
金塊隊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）持續推進個人紀錄，今天他對上鵜鶘隊再繳出21分、12籃板和10助攻的「大三元」成績，除助隊寫下122：88大勝，更締造開季連4戰都完成「大三元」的...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
大谷再登板機會？答案「是有的」！表態願中繼、羅伯斯：不排除G6、G7再投
體育中心／季芸報導道奇「二刀流」大谷翔平在世界大賽G4登板後，接下來還有沒機會先發？答案應該「是有的」！除了大谷確表態，願意在接下來的比賽中以「中繼身份」登板，同時道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也在G5開賽前表示，大谷翔平有可能會在G6或G7視情況再度登板。FTV Sports ・ 1 天前
NBA／「老實說我們被嚇到了」哈勒戴談畢拉普斯賭局事件
日前，波特蘭拓荒者隊總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）被控涉嫌操縱高額撲克賭局，案件疑似涉及黑手黨介入，並因此遭到起訴，消息震撼整個聯盟。 對此，「假日哥」哈勒戴（Jrue Ho...聯合新聞網（運動） ・ 7 小時前
NBA》柯瑞飆27分沒用 公鹿少了字母哥照樣主場宰掉勇士
儘管「字母哥」阿提托康波31日因為膝蓋痠痛缺陣，公鹿仍舊靠著全隊8人得分達到兩位數以上，其中羅林斯攻下全場最高32分，爆冷在自家主場以120比110擊敗史蒂芬柯瑞領軍的勇士，柯瑞雖拿全隊最高27分，卻也發生全隊最多的5次失誤。中時新聞網 ・ 10 小時前
NBA／重批唐西奇防守依然破 皮爾斯：湖人還是季後賽一條蟲劇本
向來對湖人都沒什麼好話的名人堂球星皮爾斯（Paul Pierce），近日又在新節目《No Fouls Given》Podcast中痛批，直言即使陣中擁有狀態出色的唐西奇（Luka Doncic）...聯合新聞網（運動） ・ 9 小時前
NBA／知名節目成員稱里夫斯是「新林書豪」引美國網友熱議
湖人隊「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）昨天絕殺灰狼隊，林書豪意外形成話題，因為知名節目《Inside the NBA》成員史密斯（Kenny Smith），將里夫斯拿來和「林來瘋...聯合新聞網（運動） ・ 11 小時前
NBA／詹皇湖人二當家地位保不住？帕森斯：里夫斯是第二核心
湖人隊「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）昨天絕殺灰狼隊，開季前5戰打出巨星級表現。前NBA球員「高富帥」帕森斯（Chandler Parsons）在節目上表示，就算詹姆斯（LeBr...聯合新聞網（運動） ・ 10 小時前