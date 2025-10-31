「斑馬」怒吼！Wembanyama封神夜助馬刺締造隊史首度5連勝

聖安東尼奧馬刺「斑馬」Victor Wembanyama攻下26分、18籃板、6助攻與5阻攻。圖／翻攝自X@spurs

聖安東尼奧馬刺今（31）日在主場以107比101力退邁阿密熱火，迎來隊史首度開季5連勝。「斑馬」Victor Wembanyama攻下26分、18籃板、6助攻與5阻攻，率隊於球隊成立50週年之際寫下歷史新章。

面對本季場均131.5分、火力全開的熱火，馬刺以防守奠定基礎，第三節僅讓對手拿到14分。雖然末節一度被Bam Adebayo帶領的17比1攻勢逆轉，但Wembanyama在關鍵時刻封鎖禁區，單節送出3記阻攻，終場前14.9秒倒地怒吼慶祝，全場觀眾起立歡呼。

Wembanyama表示，「那一刻就像比賽的驚嘆號，我們不是偶然贏下這五場，是靠努力與準備。當下我想著5連勝、想著馬刺的歷史，為成為這支球隊的一員感到驕傲。」

這是Wembanyama生涯第3場至少25分、15籃板、5助攻、5阻攻的比賽，僅次於名人堂球員David Robinson（8場）與Tim Duncan（6場）。根據ESPN統計，自1973-74賽季開始紀錄阻攻以來，Wembanyama是繼1975年Bob McAdoo後，第二位開季前五戰場均至少30分、14籃板、4阻攻的球員。

除Wembanyama外，二年級後衛Stephon Castle攻下21分、6籃板、8助攻與4抄截，Devin Vassell貢獻17分、9籃板與關鍵三分，也是球隊奪勝功臣。

「老實說，我已經受夠輸球了，」Vassell說。「我們靠細節贏下比賽，那些撲球、卡位、爭搶的小動作才是關鍵。」

總教練Mitch Johnson也盛讚球員表現，特別提到Wembanyama的防守影響力。「熱火打得又快又強硬，這場是他最高強度的挑戰之一。他打了近40分鐘，仍能維持效率，真的令人佩服。」

賽後，Wembanyama與隊友一起接受訪問，以「Go Spurs Go！」的吶喊為美好夜晚畫下句點。



