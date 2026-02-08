斗六中南路驚傳奪命自撞 67歲婦人受困車內送醫不治身亡

斗六中南路驚傳奪命自撞事故，婦人受困車內送醫不治身亡。（圖 ／翻攝畫面）

雲林縣斗六市7日下午發生一起死亡車禍，1名67歲婦人駕駛自小客車行經中南路100號附近時，疑似因不明原因突然自撞，現場撞擊力道猛烈，造成車頭嚴重毀損，婦人當場陷入昏迷並受困於車內，情況相當危急。

雲林縣消防局接獲通報後，立即派遣斗六分隊人車趕赴現場救援。消防人員抵達時發現，事故車輛車門反鎖，婦人受困駕駛座內且已無意識，救援人員隨即評估狀況後，決定破窗進入車內展開搶救行動，消防人員先行為婦人戴上氧氣面罩給氧，並施以頸圈及長背板固定，避免二度傷害，隨後將婦人迅速送往台大醫院雲林分院急救。

然而，經醫療團隊全力搶救後，婦人仍因傷勢過重，最終宣告不治，讓人不勝唏噓。事故發生後，警方已封鎖現場進行採證，詳細肇事原因仍有待進一步釐清，後續也已報請雲林地檢署檢察官相驗，以確認確切死因。

雲林縣消防局也藉此事件提醒民眾，若遇到車禍事故，應優先通報警消單位，並協助維持現場交通順暢，切勿自行搖晃車體或嘗試強行破壞車門，以免對傷者造成二次傷害，應靜候專業救援人員到場處理，確保傷者與救援人員的安全。

