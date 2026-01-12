斗六兩景點入列中央觀光據點 張麗善縣長期觀光人次破五千萬

斗六兩景點入列中央觀光據點，張麗善縣長貼紅榜期觀光人次破五千萬。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

雲林縣府積極提報並通過交通部觀光署審核，二○二六年新增「斗六膨鼠森林公園」及「斗六太平老街及周邊地區」兩處主要觀光遊憩據點，十二日縣長張麗善至斗六市公所貼紅榜祝賀肯定觀光發展成果，同時雲林縣在長期深耕文化底蘊與優化旅遊環境下，二○二五年整體觀光人次達三二一九萬一四二九人次，創縣史新高，為雲林觀光發展寫下重要里程碑。

張麗善說，觀光人次突破三千萬並非單一活動或短期操作的偶發成果，甫上任時，雲林整體觀光人次僅約七百多萬，經多年系統性規劃與持續投入，整合旅遊路線、策劃主題活動、優化景點環境並提升服務品質，累積今日成果，更讓遊客「來得多」，「玩得廣、留得久」，有效提升回訪率與整體旅遊價值。

廣告 廣告

張麗善恭喜斗六市公所在林聖爵市長帶領，持續推動觀光景點發展，此次在縣府協助下，斗六膨鼠森林公園及太平老街列入交通部觀光署二○二六年新增觀光據點，這兩處據點合計每年可吸引約一八○○萬觀光人次，也讓雲林縣列入觀光署主要景點數量提升至九處。

張麗善指出，中央列管的主要觀光據點，每處每年須達八十萬人次以上，這顯示雲林這幾年觀光量能提升已具體展現成果，去年雲林觀光人次突破三千二百萬人次，直逼六都水準，期透過重點景點帶動，今年朝五千萬觀光人次目標邁進。

斗六市長林聖爵說，雲林縣今年獲交通部觀光署核定新增膨鼠森林公園及太平老街兩處觀光據點，是斗六多年努力的成果。膨鼠森林公園經縣府、市公所與代表會攜手合作，打造為中部五縣市適合親子同遊、讓家長安心的優質休憩空間；太平老街則透過設置約一萬八千顆燈籠，並以每年汰換四千顆的方式，逐步形塑具特色的觀光街區。

（記者陳正芬攝）

林聖爵感謝張麗善縣長與陳璧君副縣長的大力支持經費與政策，讓約七點八公頃的膨鼠森林公園園區成為中部知名觀光據點，未來周邊會持續完成體適能館、停車場及預計三月底完工的兒童親水公園，整體面積將近十一公頃，可望成為中部五縣市最大、最宜居且免費的公園，吸引更多觀光人潮，也感謝市公所團隊的共同努力，持續帶動人潮進入雲林、活絡整體觀光動能。