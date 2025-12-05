斗六分局前進校園 強化國中生交通安全意識

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】斗六警分局今(5)日上午深入莿桐國中，針對國中生上下課常見交通狀況，開設「行人安全」、「自行車守則」及「微型電動二輪車規範」課程。透過真實車禍案例影片解析、事故成因示範及互動有獎問答，讓學生理解事故如何發生與防範方法，建立未來駕駛汽機車前的正確交通觀念，培養安全用路習慣。

斗六警分局入校宣導，強化莿桐國中學生交通安全觀念。(記者廖承恩翻攝)

斗六分局針對國中生日常上下學的用路情況，精心規劃三大主題課程，涵蓋行人安全、自行車守則及微型電動二輪車規範。課程不僅講解法規，更強調實務操作與危險防範，讓學生在日常生活中就能養成遵守交通規則、保護自身與他人的安全意識。

廣告 廣告

宣導過程中，分局播放多段真實車禍案例影片，讓學生直觀感受各種危險情境。課程逐一分析事故成因，包括視線死角、內輪差、氣流影響、未依規定穿越道路及與車輛保持距離不足等，並示範正確避險方法，如停讓、保持安全距離、注意號誌及騎乘專注等，強化學生對危險的感知與防範能力。

為提升學習效果，課程設計有獎徵答活動，讓學生在回答問題與討論中鞏固知識。透過互動方式，不僅增加課程趣味性，也讓安全觀念更容易內化為日常行動，培養學生主動遵守交通規則的習慣。

為增進學習效果，課程融入有獎徵答，讓學生在互動中深化交通安全觀念。(記者廖承恩翻攝)

分局長李宗儒指出，國中生未來成年後將面臨更複雜的交通狀況，因此從小建立正確交通安全觀念至關重要。校園宣導除了降低學生事故風險，也有助於培養負責任的用路態度，讓學生能在日常生活中保護自己與他人生命安全。

此次活動獲得莿桐國中師生及家長高度肯定，大家表示，透過實境案例與互動課程，學生對交通安全有更深刻的認知。分局也強調，家長在日常生活中配合教育，能進一步加強學生遵守交通規則的自覺，形成家庭、學校與警察三方聯動的安全防護網。

斗六分局表示，交通安全教育是長期工作，將持續走進校園與社區，推廣行人、自行車及微型電動二輪車安全知識。透過持續宣導與互動學習，培養更多具備安全意識的用路人，打造更安全、友善的校園與交通環境，確保學生能快樂且安心地上下學。