斗六分局警民攜手守護治安 訓練巡守隊並表揚破案有功人員

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（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】為提升社區治安防護能量及深化警民合作，雲林縣警察局斗六分局日前晚間舉辦「115年守望相助巡守（管理）人員訓練」協勤民力講習，針對轄內守望相助隊巡守人員進行專業訓練與犯罪預防宣導，並表揚長期投入巡守工作及協助警方破案的績優隊員，期盼透過民力與警力攜手合作，共同打造更安全的社區生活環境。

分局長李宗儒頒獎表揚資深巡守隊員，感謝長期投入社區治安維護工作。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

斗六分局表示，守望相助隊是社區治安維護的重要力量，平時除協助巡邏、守護社區安全外，也能在第一時間發揮通報功能，成為警方維護治安的重要夥伴。此次講習特別安排多項實務課程，包括最新交通法令觀念、婦幼安全保護、犯罪預防宣導以及防空避難引導執行要領等，希望強化巡守人員執勤能力與危機應變技巧。

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梅林守望相助隊林炳順等9名隊員因協助警方破獲竊盜案件獲公開表揚。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

因應近年詐騙案件及各類犯罪手法不斷翻新，課程中特別加強防詐騙及犯罪預防觀念宣導，提醒巡守隊員將相關知識帶回社區推廣，協助鄉親提高警覺，降低受害風險，共同建構全民防詐、安全宜居的生活環境。

講習課程涵蓋交通法令、防詐騙、婦幼安全及防空避難等多元主題。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

講習活動中，分局長李宗儒特別頒獎表揚115年資深巡守隊員，感謝他們長年無私奉獻，投入社區巡守工作。同時，也公開表揚梅林守望相助隊林炳順等9名隊員，肯定他們在巡邏勤務中積極協助警方，成功偵破竊盜案件，展現警民合作維護治安的具體成果。

斗六分局結合守望相助隊強化選舉維安整備，警民攜手守護社會治安。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

此外，因應115年11月28日即將舉行的地方公職人員選舉，斗六分局也藉由此次訓練，加強協勤民力對選舉治安工作的認識。未來巡守人員將配合警方投入相關協勤任務，秉持「投票前平安、投票日平順、投票後平穩」三大目標，協助維護選舉期間社會秩序，並配合各項應變整備工作，防範不法情事發生，確保選務活動安全順利進行。

課程中特別加強防詐騙及犯罪預防觀念宣導，提醒巡守隊員將相關知識帶回社區推廣，協助鄉親提高警覺，降低受害風險。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

斗六分局強調，未來將持續透過教育訓練與警民合作機制，提升守望相助隊協勤效能，結合地方民力共同維護治安，打造更安全、更安定的生活環境，讓警民攜手成為守護社區的重要力量。

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