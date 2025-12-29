斗六圓環元旦晚會水舞盛宴 流行音樂結合光影亮點 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】迎接2026年嶄新篇章，斗六市公所將於1月2日、3日連續兩晚，在斗六圓環舉辦「115年雲林上場—斗六圓環元旦晚會」；將由玖壹壹、麋先生接力炸廠和金曲卡司與嘻哈天團，連續兩夜熱力接駁，將是場結合流行音樂、科技光影與熱鬧市集的城市慶典。

迎接2026年嶄新篇章，斗六市公所將於1月2日、3日連續兩晚，在斗六圓環舉辦「115年雲林上場—斗六圓環元旦晚會」。（圖／記者簡勇鵬攝）

「2026年雲林上場—斗六圓環元旦晚會」，由雲林縣政府補助300萬元，斗六市公所自籌150萬元共450萬元，打造的精彩元旦晚會活動；其場景舞台直接以「斗六圓環水舞」為背景，歌手在色彩斑斕、隨節奏起伏的水舞前演唱，畫面浪漫且震撼；也首引進長達約70公尺的「LED燈飾畫」的科技裝置藝術將環繞圓環周邊，以流動的現代光影點亮夜空，展現不同於傳統燈會的科技美學；同時串聯邁入第9年的「太平老街燈籠」燈海，一樣是匯集斗六市國中小學童親手繪製的創意燈籠，總數達萬顆之多，從圓環一路延伸至斗六福德宮，每一盞燈籠都充滿童趣與對土地的祝福；且在活動期間特別將太平路封街規劃成「光映市集」，光影交織的漫步體驗配合晚會活動，展現獨特的節慶氛圍。

斗六元旦晚會活動場景舞台，直接以「斗六圓環水舞」為背景，歌手在色彩斑斕、隨節奏起伏的水舞前演唱，畫面浪漫且震撼。（圖／記者簡勇鵬攝）

市長林聖爵指出，連續兩天的晚會卡司陣容堅強，兩天接均從下午開唱；1月2日首日主打全齡同樂，由親子最愛的MOMO家族暖場，並有創作才女魏嘉瑩、核果人NUTS等輪番上陣，最後由嘻哈天團「玖壹壹」引爆全場熱情；1月3日則主打獨立樂團風，集結163braces、公館青少年等新生代力量，最終由金曲樂團「麋先生MIXER」用獨特的搖滾深情收尾，將斗六圓環打造為大型戶外音樂派對；甚至特別邀請創作才女「小魏、魏嘉瑩」，她將帶著一把吉他，以清新療癒的嗓音溫暖冬夜，展現其作為新一代人氣歌手的迷人魅力。

搭配萬盞彩繪燈籠與燈串，讓燈光透過布條灑落，將七彩光影映照在市集街道上，也讓民眾享受漫步在光廊下的浪漫。（圖／記者簡勇鵬攝）

林聖爵表示，「光映市集」頂棚將採用透光布條進行錯落式的設計，上方搭配萬盞彩繪燈籠與燈串，讓燈光透過布條灑落，將七彩光影映照在市集街道上；也為了增添元旦新年的喜氣，現場佈置更融入國旗配色元素，讓民眾漫步在燈籠與布幔交織的光廊下，感受濃厚的節慶氣息；同時網羅在地特色小吃與文創商品，讓民眾在欣賞水舞與聆聽金曲的同時，也能品嚐熱騰騰的斗六美食，選購精緻的文創商品，享受最愜意的元旦假期；另外為增加互動性，現場推出「太平老街燈籠合影打卡」活動；民眾只要拍照打卡，即可兌換限量螢光棒（前500名為星星造型螢光棒，其餘為泡棉螢光棒，共計2500份），讓民眾人手一支螢光棒，將晚會點綴成璀璨星海。