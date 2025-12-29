▲斗六圓環元旦晚會，玖壹壹、麋先生接力炸場，打造水舞元旦晚會盛宴。（記者劉春生攝）

【記者 劉春生／雲林 報導】迎接2026年（民國115年）嶄新篇章，斗六市公所將於1月2日、3日連續兩晚，在斗六圓環舉辦「115年雲林上場-斗六圓環元旦晚會」。斗六市長林聖爵今（29）日於記者會正式揭曉活動亮點，打造一場結合流行音樂、科技光影與熱鬧市集的城市慶典。

此次活動由雲林縣政府補助300萬元、斗六市公所自籌150萬元，合計共450萬元，打造此次精彩的元旦晚會活動。

金曲卡司與嘻哈天團，連續兩夜熱力接駁

林聖爵市長表示，此次晚會卡司陣容堅強，連續兩天從下午開唱。1月2日首日主打全齡同樂，由親子最愛的MOMO家族暖場，並有創作才女魏嘉瑩、核果人NUTS等輪番上陣，最後由嘻哈天團「玖壹壹」引爆全場熱情；1月3日則主打獨立樂團風，集結163braces、公館青少年等新生代力量，最終由金曲樂團「麋先生MIXER」用獨特的搖滾深情收尾，將斗六圓環打造為大型戶外音樂派對。

人氣焦點：「小魏 魏嘉瑩」

特別邀請在年輕世代迅速走紅、近期即將舉辦大型演唱會的創作才女「小魏 魏嘉瑩」，她將帶著一把吉他，以清新療癒的嗓音溫暖冬夜，展現其作為新一代人氣歌手的迷人魅力。

70公尺LED燈飾畫、水舞、萬盞燈籠，傳統與科技交織，呈現「新舊交融」的壯觀景象

70公尺LED燈飾畫： 首度引進長達約70公尺的「LED燈飾畫」，這項創新的科技藝術裝置將環繞圓環周邊，以流動的現代光影點亮夜空，展現不同於傳統燈會的科技美學。

圓環水舞舞台： 舞台直接以「斗六圓環水舞」為背景，歌手在色彩斑斕、隨節奏起伏的水舞前演唱，畫面浪漫且震撼。

太平老街萬顆燈籠： 傳承邁入第9年的「太平老街燈籠」是全台最早啟燈的燈會展覽。今年一樣匯集斗六市國中小學童親手繪製的創意燈籠，總數達萬顆之多，從圓環一路延伸至斗六福德宮，每一盞燈籠都充滿童趣與對土地的祝福。

光映市集，味覺與視覺雙重享受

為了豐富參加活動民眾感官體驗，活動期間將太平路封街規劃成「光映市集」，光影交織的漫步體驗配合晚會活動，此次「光映市集」將設置於太平路上，展現獨特的節慶氛圍。

光影美學設計，呼應斗六圓環精彩水舞表演

「光映市集」頂棚將採用透光布條進行錯落式的設計，上方搭配萬盞彩繪燈籠與燈串，讓燈光透過布條灑落，將七彩光影映照在市集街道上。為了增添元旦新年的喜氣，現場佈置更融入國旗配色元素，讓民眾漫步在燈籠與布幔交織的光廊下，感受濃厚的節慶氣息。網羅在地特色小吃與文創商品，讓民眾在欣賞水舞與聆聽金曲的同時，也能品嚐熱騰騰的斗六美食，選購精緻的文創商品，享受最愜意的元旦假期。

拍照打卡，兌換小禮物(限量)

為增加互動性，現場推出「太平老街燈籠合影打卡」活動。民眾只要拍照打卡，即可兌換限量螢光棒（前500名為星星造型螢光棒，其餘為泡棉螢光棒，共計2500份），讓民眾人手一支螢光棒，將晚會點綴成璀璨星海。

林聖爵市長最後誠摯邀請全台民眾把握元旦假期，親子共遊造訪斗六，體驗這場結合聽覺、視覺與味覺的音樂盛宴。