斗六圓環元旦晚會！玖壹壹、麋先生開唱 萬盞燈籠海必看

雲林縣斗六市公所將於1月2日、3日連續2晚，在斗六圓環舉辦元旦晚會，市長林聖爵29日於記者會揭曉活動亮點。（斗六政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣斗六市公所為迎接民國115年，將於1月2日、3日連續2晚，在斗六圓環舉辦「斗六圓環元旦晚會」，市長林聖爵29日在記者會揭曉活動亮點，包括嘻哈天團「玖壹壹」、金曲樂團「麋先生MIXER」等，結合「LED燈飾畫」、「光映市集」，打造一場兼具流行音樂、科技光影與熱鬧市集的城市慶典。

林聖爵表示，本次晚會卡司陣容堅強，連續2天從下午開唱。1月2日首日主打全齡同樂，由親子最愛的MOMO家族暖場，並有創作才女魏嘉瑩、核果人NUTS等輪番上陣，最後由嘻哈天團「玖壹壹」引爆全場熱情。

1月3日則主打獨立樂團風，集結163braces、公館青少年等新生代力量，再由金曲樂團「麋先生MIXER」用獨特的搖滾深情收尾，將斗六圓環打造為大型戶外音樂派對。

林聖爵說，晚會現場還有長達70公尺的「LED燈飾畫」， 這項創新的科技藝術裝置將環繞圓環周邊，以流動的光影點亮夜空，展現不同於傳統燈會的科技美學。舞台直接以「斗六圓環水舞」為背景，歌手在色彩斑斕、隨節奏起伏的水舞前演唱，畫面浪漫且震撼。

公所提到，邁入第9年的「太平老街燈籠」，是全台最早啟燈的燈會展覽。今年同樣匯集斗六市國中小學生繪製的創意燈籠，總數逾萬顆，從圓環延伸至斗六福德宮，每盞燈籠都充滿童趣與對土地的祝福。

活動期間太平路將封街規畫成「光映市集」，頂棚採用透光布條錯落式設計，將七彩光影映照在市集街道上。為增添新年喜氣，現場布置融入國旗配色元素，讓民眾漫步在燈籠與布幔交織的光廊下，感受濃厚的節慶氣息與獨特的元旦氛圍。

