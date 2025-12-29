斗六圓環元旦晚會 1/2、1/3熱鬧迎新年

雲林縣政府與斗六市公所將於115年1月2日、3日連續兩晚，盛大舉辦斗六圓環元旦晚會／翻攝照片





為迎接115年到來，雲林縣政府與斗六市公所攜手合作，將於115年1月2日、3日連續兩晚，在斗六市地標「斗六圓環」盛大舉辦「115年雲林上場－斗六圓環元旦晚會」，今(29日)在斗六市公所召開宣傳記者會，雲林縣長張麗善、斗六市長林聖爵、斗六市民代表會主席胡克勤、副主席黃尤美等人一同揭曉活動亮點，邀請全國民眾新年走進雲林，感受熱鬧年節氛圍。

張麗善表示，雲林縣今年很不一樣，從2025年跨入2026年規劃一系列精彩活動，不但是全台唯一同時在山區劍湖山世界與海區雲林縣立田徑場舉辦跨年晚會的縣市，讓民眾有多元選擇迎接新年。元旦當天，在西螺大橋有元旦健走活動，在北港也規劃了「元旦升旗典禮暨踩街活動」，將從北辰國小健走至朝天宮，邀請民眾以健康方式迎接新的一年。

張麗善說，緊接著1月2日、3日要特別感謝斗六市公所、斗六市民代表會與縣府攜手合作，邀請大家在跨年與健走後，到斗六市參加元旦晚會，欣賞近2萬盞燈籠交織而成、全臺最長也最璀璨的燈籠海，並可前往老街上的福德宮參拜，為2026年祈求平安順遂。

斗六市長林聖爵指出，雲林縣政府、斗六市公所及斗六市民代表會將於1月2日、3日共同在斗六圓環舉辦元旦晚會，緊鄰的太平老街同步展出多達1萬8000顆燈籠，並打造長達70公尺的燈飾廊道，所有燈籠皆由學童一筆一畫親手創作，不僅彌足珍貴，也充分展現地方藝術與教育成果。

林聖爵說，元旦晚會連續兩天自下午開唱，1月2日主打全齡同樂，由MOMO家族暖場，接續有魏嘉瑩、核果人NUTS演出，並由嘻哈天團「玖壹壹」壓軸登場；1月3日則以獨立樂團風格為主，集結163braces、公館青少年等新生代樂團，最後由金曲樂團「麋先生MIXER」深情收尾，將斗六圓環打造成大型戶外音樂派對。其中，人氣創作歌手「小魏 魏嘉瑩」也將以清新嗓音溫暖冬夜，成為活動一大焦點。

斗六市公所表示，今年公所首度引進長約70公尺的LED燈飾畫，環繞圓環周邊，展現不同於傳統燈會的科技美學。此外，活動期間會將太平路封街規劃成「光映市集」，結合透光布條、彩繪燈籠與燈串，營造夢幻光廊氛圍，並網羅在地特色小吃與文創商品，讓民眾在欣賞水舞與音樂演出的同時，也能品味斗六美食。現場另推出燈籠合影打卡兌換限量螢光棒活動（前500名為星星造型螢光棒，其餘為泡棉螢光棒，共計2500份），增添互動樂趣。

張麗善進一步指出，斗六圓環近年全面升級，結合水舞、水幕、光雕與音樂，打造沉浸式夜間景觀，本次元旦晚會更以圓環水舞為舞台背景，讓整體活動更加精彩，誠摯邀請全國民眾在1月2日、3日齊聚斗六圓環，一起歡度的元旦佳節。

林聖爵表示，1月2日、3日全台少有大型演唱會活動，誠摯邀請喜愛音樂、市集與燈會的年輕朋友到斗六走走，欣賞最美的燈籠海、逛市集、感受節慶氛圍，並帶動雲林整體消費。除太平老街外，膨鼠森林公園、行啟記念館等景點也都值得一遊，斗六美食更是精彩可期，歡迎大家來斗六與縣府、市公所及演出歌手共度熱鬧夜晚。



