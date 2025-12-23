斗六夜市「走到鐵腿還逛不完」 在地人淡定：才3000坪

夜市是台灣特色文化，民眾到外縣市旅遊也會走訪當地著名的夜市，一名雲林網友表示，朋友日前第一次去斗六夜市，逛到一半忍不住問他「怎麼這麼大」，原PO淡定回「才3000坪耶」。貼文引發熱議，有網友直呼「第一次去逛到鐵腿」；在地人則透露，斗六夜市還沒搬遷之前更大，「以前大約是現在的快2倍。」

一名網友日前在Threads發文表示，朋友去逛斗六夜市，結果抱怨「怎麼這麼大？」原PO貼出兩人的LINE對話截圖，朋友發訊息提到，「沒人跟我說斗六夜市這麼大，我逛一半而已，另一半沒逛，嘉義的夜市沒這麼大的。」原PO直言，收到朋友傳來的訊息讓他滿頭問號，並回覆對方，「才約3000坪餒」。

貼文引發熱烈討論，許多網友紛紛留言，「我朋友也嚇到，第一次逛夜市逛到鐵腿」、「斗六夜市真的很大」。

有在地人透露，「大家是不是忘記了，以前的斗六夜市比現在還大，大約有7000坪」、「是不是沒逛過之前的？」不過也有人抱怨，「身為在地人，去一次就不去了，人多又擠，攤商重複性高，騎機車還沒位子可以停。」

斗六夜市在Google擁有4.4顆星，許多遊客讚攤販多、設施豐富，每次去都玩得很開心；不過由於人潮眾多，太晚去就比較難停車，「要有找不到停車位及人擠人的心理準備」。

