斗六家商全民國防趣味競賽 寓教於樂認識國防

記者王子昌／綜合報導

為推廣全民國防教育與歡度校慶，斗六家商日前舉辦「114年校慶暨全民國防趣味競賽」，進修部學生們熱烈參與。活動邀請國軍中部地區人才招募中心蒞校宣導，並設置水彈槍體驗攤位，讓學子親身體驗，感受軍事訓練的特色與魅力，在輕鬆愉快的氛圍中增進對國防事務的認識，達到寓教於樂的效果。

活動全程氣氛熱絡、互動踴躍，不僅為校慶典禮增添亮點，更推動全民國防教育向下扎根，引導學生在體驗中培養正確國防認知，進一步提升對全民國防與國軍正面形象的認同，強化青年學子投身國軍的意願。

斗六家商蔡世瑩教官表示，期透過趣味競賽搭配實作體驗的方式，引發學生對國防事務的興趣，讓學子以貼近生活的方式，理解全民國防的重要性；未來學校也將持續推動全民國防教育多元活動，深化學生的國防素養。

斗六家商日前舉辦「114年校慶暨全民國防趣味競賽」，寓教於樂提升學子國防事務認知。（教育部雲林縣聯絡處提供）