斗六就業中心年前釋出523職缺 結合開運春聯、義剪與視障按摩暖心徵才

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】為協助年節前後有求職及轉職需求的民眾順利就業，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署斗六就業中心今(10)日舉辦「新春奔騰・馬上加薪」聯合徵才活動，邀集6家優質企業現場徵才，合計釋出523個工作職缺，並結合開運春聯、義剪造型及視障按摩等暖心服務，在濃厚年節氛圍中，為民眾開啟新年職涯新起點。

斗六就業中心舉辦新春奔騰徵才，6家廠商釋出523個職缺。(記者廖承恩翻攝)

本次徵才活動於斗六就業中心舉行，現場安排企業直接面試媒合，吸引不少民眾把握年前與年後轉職契機到場洽詢。斗六就業中心表示，透過面對面徵才方式，不僅能縮短求職等待時間，也讓求職者即時掌握工作內容與薪資條件，提高就業媒合效率，協助民眾更快重返職場。

此次參與徵才的企業包括三好國際酒店、巧新科技、正新橡膠、矽品精密、國紡企業及富喬工業等6家廠商，釋出房務員、技術員、工程師等多元職缺。薪資方面，三好國際酒店中餐廚助起薪3萬2千元；巧新科技工務技術士起薪3萬3千元；國紡企業生產線儲備幹部及富喬工業助理工程師起薪3萬7千元；正新橡膠設備維修員起薪4萬元；矽品精密品管工程師起薪4萬8千元，製造組主管最高薪資更上看7萬1千元，吸引不少求職者駐足洽詢。

徵才現場邀請書法家揮毫寫開運春聯，免費贈送求職民眾。(記者廖承恩翻攝)

斗六就業中心主任劉達源指出，本次活動特別結合年節元素，邀請雲林縣理燙髮美容職業工會進駐現場，提供義剪造型服務，協助求職民眾整理儀容、提升面試自信；同時也邀請雲林在地書法家林周生、蔡依琳及文芳進老師現場揮毫書寫開運春聯，免費贈送給求職民眾，增添年節喜氣與祝福。

此外，活動也結合雲林縣視障重建福利協進會，提供肩頸按摩體驗，協助舒緩求職民眾緊張情緒與壓力，讓求職過程更為放鬆。透過實際體驗，也讓企業進一步認識視障按摩的專業技能，提升進用視障按摩師的意願，促進多元就業機會的創造。

提供開運春聯、義剪及視障按摩等暖心服務，陪伴民眾求職。(記者廖承恩翻攝)

劉達源主任補充，斗六就業中心後續仍將持續辦理企業巡迴徵才活動，包含台灣必成股份有限公司現場徵才，將陸續於轄內多處就業服務台辦理，提供作業員及相關技術職缺，歡迎有就業需求的民眾多加留意相關資訊，善用政府就業服務資源，把握求職良機。