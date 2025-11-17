斗六就業中心19日徵才登場 五大企業釋133職缺、手作香氛掀求職熱潮

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】為協助待業與轉職者加速重返職場，斗六就業中心將於11月19日（星期三）上午9時至11時在中心1樓舉辦「成果閃亮 職得有你」徵才暨職訓成果展。活動邀集5家企業一次釋出133個職缺，9成起薪達3萬元，並推出香氛文鎮手作體驗、面試送手工皂及最新「勞工就業通計畫」資源介紹，形成就業、訓練、福利三位一體的支持網絡，打造雲林最接地氣且最具溫度的求職舞台。

斗六就業中心辦理現場徵才，結合手作體驗，求職民眾可邊找工作邊拿好禮。(記者廖承恩翻攝)

本次活動網羅全聯實業、宇榮高爾夫、建大工業、和德昌（麥當勞）及佐登妮絲（代收履歷）等五家企業，共提出133個職缺，包括課級主管、技術員、安管人員、美容師、研發助理工程師等多元選項。其中，佐登妮絲祭出起薪五萬元的儲備幹部美容師，備受求職者關注；宇榮高爾夫與建大工業合計釋出60個技術員需求，成為製造產業求才主力；全聯則以斗南店與西螺物流中心兩據點，徵求賣場服務人員與物流作業員。職缺類型完整橫跨服務、技術、生產與美業，提供不同背景者多重發展可能。

為讓求職者減緩緊張、帶著更穩定的狀態面對面試，中心打造香氛文鎮手作體驗區，讓參與者在舒緩香氣中重新找回自信。只要現場面試，即可獲得手工皂求職禮，數量有限、送完為止。求職不再只是找工作，而是一段重新整理、重新出發的生活儀式；斗六就業中心希望讓每一位走進現場的人，都能感受到「被支持」、「被看見」。

「成果閃亮職得有你」徵才活動，邀5家廠商、釋出133個多元職缺。(記者廖承恩翻攝)

同日於4樓同步展出「芳香精油行動芳療師暨香氛產品製作班」成果展，邀請雲林縣社會關懷協會帶來完整學習成果展示，不僅呈現學員在技藝培育、設計開發與創意應用上的進步，更看出技能讓人生再次向前的力量。觀展民眾可了解課程內容，思考是否透過訓練作為轉職的下一步，讓求職與進修形成一條可延展、可選擇的職涯路徑。

為協助受國際局勢與景氣變動影響的勞工，勞動部推出「勞工就業通計畫」，整合三大補助措施：僱用獎助、崗位訓練及職務再設計。經公立就服機構推介錄用者，企業可獲每人每月6,000元、最高3.6萬元補助；安排職場導師進行崗位訓練，每年最高可申請180萬元；若需協助勞工排除工作障礙，職務再設計補助每人每年上限10萬元。計畫協助企業順利用才，也讓勞工在面臨生活轉折時依然有路可走、有力可借。

勞工就業通計畫三大補助，助勞工就業、企業穩用才。(記者廖承恩翻攝)

劉達源主任表示，此次活動不只是徵才，而是「讓民眾看見更多選擇」。企業在場、訓練成果在場、政策資源也在場，只要跨出一步，工作管道、技能學習與職涯規劃就能一次串接。他強調，現場多項活動需預先報名，名額有限，「錯過這次，就會少一次改變的機會」。

徵才活動將於11月19日（星期三）上午9時至11時在斗六就業中心1樓舉行；職訓成果展則於同日上午在4樓會議室同步開展。更多活動資訊及企業名單可電洽斗六就業中心（05-532-5105），或上台灣就業通網站查詢。「只要願意走進來，就有機會帶著新的方向走出去。」