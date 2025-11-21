▲斗六市區鐵路立體化完成審查關鍵協商，加速邁向核定階段。(記者劉春生攝)

【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣政府感謝鄉親長期以來共同關心、支持斗六鐵路高架化推動進度，也感謝中央單位正視地方期待。斗六市區鐵路立體化可行性研究計畫在縣府、立法委員及中央單位多方努力下，114年 11 月 20 日於交通部鐵道局召開研商會議，順利取得交通部及臺鐵公司針對推動方案的確認。

斗六市區鐵路立體化計畫自 106 年啟動可行性研究，108 年送交通部審查，並於 111 年獲鐵道局初審通過。其後縣府依交通部要求，多次與臺鐵公司協商技術細節。113 年初，交通部鐵道局要求縣府與臺鐵針對施工期間拆除 3 座陸橋、改設置臨時平交道等議題取得共識。113 年 6 月 6 日在張嘉郡立法委員協調下，臺鐵公司、鐵道局與縣府共同針對當時剩餘 3 項技術疑義提出可行方案，最終以縱坡 14.79‰ 設計符合法規並兼顧交通安全與景觀需求。縣府完成相關修正後，臺鐵及鐵道局均表示同意，縣府亦於同月（113 年 6 月）提報中央審查。

歷經1年多審查程序，114 年 10 月縣府接獲交通部鐵道局通知重新召開審查會議，並提供 60 項修正意見。修正期間，縣府與斗六市公所於 11 月 4 日召開地方說明會，向鄉親報告辦理進度與面臨挑戰；11 月 14 日由張嘉郡、許宇甄、丁學忠3位立法委員共同召開協調會，邀集交通部、鐵道局、臺鐵公司與縣府出席，並在會中促成臺鐵公司接受交通部建議，不再堅持提高永久軌道，同意施工期間採「拆除內環陸橋並設置臨時平交道」技術方案。

114年 11 月 20 日交通部鐵道局召開正式審查會議，邀集臺鐵公司、中央相關機關以及雲林縣政府團隊共同研商。雲林縣政府由謝淑亞副縣長、交通工務局汪令堯局長率領規劃團隊親赴鐵道局，表達縣府全力配合中央政策方向之意願。會議中，各單位正式確認採用「不刻意抬高永久軌、施工期間拆除內環陸橋並設置臨時平交道」方案作為後續推動方向，鐵道局並將相關共識納入正式會議紀錄。

雲林縣政府將依此次會議結論，儘速修正規劃內容，納入物價指數調整等因素重新檢算投資成本與效益評估，並於完成後立即提報中央進行後續審查程序。

斗六市區鐵路立體化計畫高架化全長約 6.5 公里，將一併消除市區 7 處平交道、3 座陸橋與 2 處地下道，全面改善市區交通動線與環境景觀。工程範圍涵蓋斗六車站、大學陸橋、內環陸橋、雲林路與西平路地下道等重要節點。計畫完成後，不僅可大幅縮短通行時間，提高交通安全，更能促進鐵路兩側土地再利用，帶動市區更新與都市發展，讓斗六與其他縣市同步邁向現代化城市交通環境。

雲林縣政府呼籲中央持續重視地方需求，盼此案順利通過中央審查並儘速核定，讓雲林鄉親早日享有安全、便捷且具城市尊嚴的交通環境。