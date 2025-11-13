斗六市民生南路商家陳情 憂生存反對建置人行道 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】反對斗六市民生南路建置人行道的數十名聯合會成員，今（13）日上午手持「顧商圈生存、保交通順暢」、「公所溝通要充分、政策不要硬推動」、「要安全也要經濟」布條和看板，前往縣議會向縣長張麗善陳情。

反對斗六市民生南路建置人行道的數十名商圈聯合會成員，今（13）日上午手持布條和看板，前往縣議會向縣長張麗善陳情。（圖／記者簡勇鵬攝）

斗六市公所規劃在大同路、民生南路、成功路3條市區道路建置人行道，全長4.4公里，總經費1億600萬元，國土署補助88%、公所自籌12%，其中15米民生南路雙向要增設各長950公尺，寬1.5公尺人行道；不料卻引起民生南路沿線商家憂心貿然縮減車道改建人行道，勢必影響臨停客源和營業收益而陳情反對，要求兼顧商家生存和市民便利；呼籲斗六市公所和雲林縣政府在推動公共建設前，應進行實地評估和調查民意充分溝通，尋求多贏方案，而非單方面推行政策，以免讓店家承受沉重衝擊。

縣長張麗善表示建置人行步道是項重要政策，會再與市公所商討，在不影響政策和用路人、商家、居民的權益下，創造雙贏。（圖／記者簡勇鵬攝）

斗六市民生南路商圈聯合會陳情召集人蔡明錡指出，民生南路是市區重要道路，每日人車往來頻繁，設置人行道勢必造成交通壅塞，且外送車輛和消費者停車更加困難，直接影響來客數量和營業收益，也勢必造成民生南路商圈衰退、經濟下滑。

蔡明錡表示，聯合會並非反對改善行人安全，但前提應採取更務實的規劃，例如加強行人號誌管理、改善標誌標線設置或設置彈性分隔設施，而非以減少車道和停車空間為代價；因此陳情訴求先蓋停車場，解決停車場再把路霸問題處理。

縣長張麗善接過聯合會陳情召集人蔡明錡遞交的陳情書後表示，人行步道是項重要政策，但要考量因地制宜，且因建置人行步道執行的單位是斗六市公所，會再與市公所商討，在不影響政策和用路人、商家及居民的權益下，創造雙贏。

縣議員陳永修關心斗六民生南路商圈聯合會的陳情，在議會質詢時，向縣長張麗善重申商家訴求。（圖／記者簡勇鵬攝）

斗六市長林聖爵強調施作前會再召開說明會溝通，表示目前民生南路被占用，衍生行人與車爭道而險象環生，因此人行道的建置是對廣眾市民最好的建設和進步，不料建置人行道過程中，公所卻受到市民指責、民代壓力，公所都承受下來，因為這是對市民最好的建設，公所有責任、義務把好的建設做好，所以人行道的建置有其必要；他是斗六市長，不是民生南路市長，因此不是店家說的算，而是斗六市民說的算，所以還路於民才是公道。