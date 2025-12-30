斗六市社區心理衛生中心揭牌，雲林完成韌性心理健康金三角。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

「幸福雲林二四六，斗六心衛 Ready Go」斗六市社區心理衛生中心，三十日由縣長張麗善、衛福部心理健康司長陳柏熹及衛生局長曾春美等共同揭牌，加上已建置東勢及二崙心衛中心，完成建立雲林韌性心理防護金三角里程碑。

張麗善說，為守護鄉親身心靈健康，全縣布建三處心衛中心，一一○、一一一年分別布建東勢鄉及二崙鄉心衛中心，加上現在揭牌的斗六市社區心理衛生中心，完成三中心多元連結，構築縣內完整心理健康照護網絡。斗六心衛中心與長照中心、斗六市衛生所合署辦公更是一大特色，結合公共衛生、醫療保健、長期照護及心理健康等資源，共同打造整合式社區健康服務據點，落實推動「身心健康、全人照護」理念，讓健康促進與關懷照護更貼近民眾生活。

張麗善指出，斗六市是雲林首善之都，也是高齡長者人數最多，成立心衛中心亟為重要，透過心衛中心輔導讓鄉親心裡有壓力或情緒困擾時，在專業及醫師開導適度找到慰藉與出口，讓壓力趨緩修護心理健康。縣府將持續整合社區、醫療、教育及社福資源，打造更緊密社區心理健康服務網絡，讓「心理健康」是陪伴每位鄉親安心生活、邁向穩健踏實的心理健康之路。

司長陳柏熹說，斗六心衛中心是全國第七十一處，是社安網政策裡面非常重要的一環，是很重要的人與人的連結，除醫院醫療，在社區關懷有專業人員進行心理服務及專業訪視，歡迎鄉親走進來紓壓；雲林有很多會所及社區資源，不管衛政或社政彼此連結，相信在中央及地方合作，雲林會是個美麗地方。

曾春美指出，斗六心衛中心服務涵蓋斗六市、斗南鎮、古坑鄉、莿桐鄉、林內鄉及大埤鄉，可充分協助民眾連結精神醫療資源，並作為心理健康服務核心樞紐，團隊包含執行秘書(督導)、心理輔導員、心衛社工、關懷訪視員、護理師、臨床心理師、諮商心理師及職能治療師等專業人員，提供完善心理健康照護，包括社區精神病人、自殺通報個案關懷訪視、合併多重議題個案處遇、心理諮商、酒網癮防治、心理健康促進宣導活動等，讓民眾能獲得即時與適切心理支持。若民眾或親友面臨心理壓力、情緒困擾或危機，可撥打衛福部廿四小時安心專線一九二五（依舊愛我），由專人提供即時線上協助與陪伴。