斗六市長盃社區棒球菁英邀請賽 斗棒熱情出擊紅土爭霸
【記者 劉春生／雲林 報導】「2025 斗六市長盃社區棒球菁英邀請賽」於12月7日、13日及14 日在斗六國際棒球場熱鬧開打！此屆市長盃賽事共有10支勁旅參賽，全國近300名菁英棒球選手及教練一同前來參與這場棒球盛會，比賽精彩可期！
開幕典禮首先由LEMON GIRLS / LEMON KIDZ熱情活潑的勁舞表演，為比賽揭開序幕。緊接著由元動力武藝中心斗六館展現結合力與美、動與靜的精湛武藝表演，從武術招式到音樂節奏，為觀眾獻上一場深具文化底蘊的視覺與聽覺饗宴。
市長林聖爵表示，大谷翔平吹起了全世界的棒球旋風，棒球儼然成為最風行也最受關注的運動。臺灣素有棒球王國的美名，為持續推廣運動風氣，特別舉辦市長盃社區棒球菁英邀請賽，並和往年一樣在斗六國際棒球場舉行，讓來自全國各地的菁英棒球好手們享受國際級的球場，給大家國際級的賽事體驗，打出棒球的活力與熱情！
斗六市體育會棒球委員會主委張明璁表示，此次賽程採八強循環制，賽事採棒球最高規格競賽方式辦理，將於14日進行四強及冠亞軍賽，熱烈邀請所有喜愛棒球的市民朋友一同來觀賽，為我們的地主隊加油！
市長林聖爵自上任以來，積極推展棒球運動，不僅社區棒球，同時每年舉辦全國三級棒球比賽，向下扎根基層棒球，繼續傳承棒球文化，期望透過辦理各項體育活動，推廣正當休閒娛樂及運動文化，讓斗六成為幸福宜居的運動城市。
