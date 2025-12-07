斗六市長盃社區棒球賽 10隊角力
「二零二五斗六市長盃社區棒球菁英邀請賽」於昨（七）日、十三日及十四日在斗六國際棒球場熱鬧開打！此屆市長盃賽事共有十支勁旅參賽，全國近三百名菁英棒球選手及教練一同前來參與這場棒球盛會，比賽精彩可期！
開幕典禮首先由LEMON GIRLS/LEMON KIDZ熱情活潑的勁舞表演，為比賽揭開序幕。緊接著由元動力武藝中心斗六館展現結合力與美、動與靜精湛武藝表演，從武術招式到音樂節奏，為觀眾獻上深具文化底蘊的視覺與聽覺饗宴。
市長林聖爵表示，大谷翔平吹起了全世界的棒球旋風，棒球儼然成為最風行也最受關注的運動。臺灣素有棒球王國的美名，為持續推廣運動風氣，特別舉辦市長盃社區棒球菁英邀請賽，並和往年一樣在斗六國際棒球場舉行，讓來自全國各地的菁英棒球好手們享受國際級的球場，給大家國際級的賽事體驗，打出棒球的活力與熱情！
斗六市體育會棒球委員會主委張明璁表示，此次賽程採八強循環制，賽事採棒球最高規格競賽方式辦理，將於十四日進行四強及冠亞軍賽，熱烈邀請所有喜愛棒球的市民朋友一同來觀賽！
市長林聖爵自上任以來，積極推展棒球運動，不僅社區棒球，同時每年舉辦全國三級棒球比賽，向下扎根基層棒球，繼續傳承棒球文化，期望透過辦理各項體育活動，推廣正當休閒娛樂及運動文化，讓斗六成為幸福宜居的運動城市。
